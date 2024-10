Projet de liaison électrique Dakhla-Casablanca: report in extrémis de l’annonce des résultats de l’appel d’offres

L’ONEE a dû reporter à six reprises le dénouement de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) relatif à ce mégaprojet de liaison électrique très haute tension de 3 GW reliant Dakhla à Casablanca. Le dernier report en date remonte à il y a un mois, l’office public a dû introduire des modifications pour «clarifier» les critères de préqualification des candidats autorisés à participer à l’appel d’offres.

«La publication de l’additif n°1 du dossier d’AMI a suscité un grand engouement de la part des développeurs et Contractants EPC pour participer au processus de pré-qualification du projet», souligne l’ONEE dans un communiqué publié hier dans la soirée.

«À la demande de plusieurs de ces développeurs et contractants EPC de disposer de plus de temps pour préparer leurs dossiers de candidature, il est accordé un délai supplémentaire de 4 semaines pour le dépôt des dossiers de candidature. La nouvelle date limite de dépôt et d’ouverture de ces dossiers est fixée au mardi 12 novembre 2024 à 12h00», ajoute la même source.

L’ONEE tient toutefois à préciser que «les dossiers ayant été déjà déposés, seront consignés auprès du secrétariat de la Commission en charge de l’AMI du projet jusqu’à cette nouvelle date d’ouverture».

Rappelons que l’ONEE a, entretemps, retenu un nouveau schéma pour la concrétisation de ce projet. Les candidats ont désormais le choix entre deux options. Un schéma Boot optant pour la même structure envisagée dans la version initiale de l’AMI. Dans cette configuration, le candidat retenu sera en charge du développement, de la conception, du financement, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance du projet dans le cadre d’un contrat de type build-own-operate-transfer à conclure avec l’ONEE.

Le deuxième schéma, baptisé EPC, correspondant à une nouvelle configuration, dans laquelle le candidat retenu sera en charge de la conception, de la construction et de la mise en service du projet dans le cadre d’un contrat de construction clé en main (EPC). Dans ce deuxième schéma, le candidat pourra éventuellement s’occuper de certains aspects de la maintenance du projet dans le cadre d’un contrat de maintenance à long terme (LTSA) incluant des engagements de maintenance élargis.