Economie

Mohammedia: les travaux de réaménagement du boulevard Mohammed VI achevés à plus de 90%

Sur le chantier du boulevard Mohammed VI à Mohammedia. (A.Et-tahiry/Le360)

Par Achraf El Hassani et Abderrahim Et-Tahiry
Le 19/07/2026 à 15h09

VidéoÀ Mohammedia, les travaux de réaménagement de la première tranche du boulevard Mohammed VI avancent à un rythme soutenu. Lancé par le conseil communal dans le cadre d’un vaste programme de modernisation des infrastructures urbaines, ce chantier de 27 millions de dirhams est aujourd’hui réalisé à plus de 90%. Objectif: améliorer la circulation, embellir l’entrée de la ville et renforcer son attractivité, alors que la cité des Fleurs connaît une forte affluence durant la saison estivale.

Les engins de chantier s’activent encore sur quelques portions du boulevard Mohammed VI à Mohammedia, mais le visage de cet important axe routier a déjà profondément changé. Reliant le giratoire de Marjane au pont de l’oued Nfifikh, en direction de l’autoroute Rabat-Mohammedia, cette première tranche du projet touche à sa fin après plusieurs semaines de travaux intensifs.

Ce chantier s’inscrit dans la stratégie de la commune pour renforcer les infrastructures routières et poursuivre la requalification urbaine engagée ces dernières années. Doté d’une enveloppe budgétaire de 27 millions de dirhams, le projet ne se limite pas à la réfection de la chaussée, mais comprend également l’élargissement et le renforcement de la voirie, l’aménagement des accotements, la modernisation de l’éclairage public ainsi que la création d’espaces verts destinés à améliorer le cadre de vie des habitants.

Alors que Mohammedia accueille chaque été un important flux de visiteurs, la commune a choisi d’adapter son calendrier de chantiers afin de limiter les perturbations de la circulation. «Compte tenu de l’importante circulation que connaît la ville durant l’été, nous avons décidé de suspendre provisoirement les travaux de réaménagement des autres rues. Ils reprendront après la saison estivale afin de réduire les désagréments pour les automobilistes et les habitants», déclare Hassan Bakkoury, vice-président du conseil communal de Mohammedia.

Sur le chantier du boulevard Mohammed VI à Mohammedia, les travaux sont avancés à plus de 90% (A.Et-tahiry/Le360.)

Une fois cette première tranche achevée, la commune prévoit de lancer de nouveaux projets de réhabilitation. «Nous donnerons ensuite le coup d’envoi des travaux de réaménagement de l’avenue Mohammed V ainsi que du parc Moulay Hassan, avec les mêmes objectifs de modernisation des infrastructures, d’amélioration de l’éclairage, des passages piétons et des espaces verts», poursuit-il.

Lire aussi : Mohammedia: les travaux de l’avenue Hassan II touchent à leur fin

Initialement programmés sur une durée de deux mois, les travaux de cette première tranche approchent désormais de leur terme. Selon les responsables communaux, seules les dernières finitions restent à réaliser avant la livraison définitive du chantier. «Le délai d’exécution était de deux mois. Aujourd’hui, nous sommes sur le point d’achever le chantier. Il reste environ trois semaines de travaux, principalement pour la deuxième couche d’enrobé ainsi que la signalisation horizontale et verticale», conclut Hassan Bakkoury.

À travers ce projet, la commune entend poursuivre la transformation du paysage urbain de Mohammedia. Après les aménagements réalisés sur plusieurs grands axes de la ville, dont les avenues Hassan II et de la Résistance, ainsi que les projets engagés sur le front de mer, le réaménagement du boulevard Mohammed VI constitue une nouvelle étape dans la modernisation des infrastructures et le renforcement de l’attractivité touristique de la ville.

Par Achraf El Hassani et Abderrahim Et-Tahiry
Le 19/07/2026 à 15h09
#Chantier#travaux#Route#Mohammedia#projet#boulevard

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