Société

À Laâyoune, 43% des travaux du plus long pont du Maroc sont déjà réalisés

Le chantier du plus long pont du Maroc, achevé à 43%, situé au-dessus de l'oued Sakia El Hamra, à Laâyoune. (H.Yara/Le360)

Laâyoune voit avancer son futur pont. Les travaux du viaduc sur Oued Sakia El Hamra, le plus long du Maroc avec 1.650 mètres, atteignent 43%, pour une livraison prévue en 2027.

Par Hajar Kharroubi
Le 18/06/2026 à 11h45

À Laâyoune, le chantier du futur plus long pont du Maroc tourne à plein régime. Ce projet s’étend sur 1.650 mètres de longueur, pour une largeur de 21 mètres et des pylônes culminant à 46 mètres, avec un investissement avoisinant 1,3 milliard de dirhams. Selon le ministère de l’Équipement et de l’Eau, le taux d’avancement des travaux, lancés le 28 juillet 2024, a atteint 43%.

من قلب الصحراء المغربية.. أطول جسر بالمملكة: مُنشأة فنية ضخمة بطول 1700 متر

Voici en 3D à quoi ressemblera le grand pont sur l’Oued Sakia El Hamra, qui fait partie du projet de la voie express, une fois livré.

 (Le360)

L’ouvrage permettra d’améliorer la fluidité du trafic et de renforcer la sécurité routière sur le périphérique de Laâyoune, tout en soutenant l’attractivité économique et l’investissement dans la région.

Un chantier aux normes parasismiques et environnementales avancées

Précédemment interrogé par Le360, M’barak Fancha, directeur de la Direction centrale provisoire chargée du projet, a indiqué que le chantier mobilise des moyens techniques et d’ingénierie importants, tout en intégrant des critères esthétiques et environnementaux avancés afin de garantir sa résistance aux séismes, aux crues et aux catastrophes naturelles.

(H.Yara/Le360)

Le responsable a souligné que la conception intègre des technologies modernes de drainage des eaux pluviales, notamment à travers des ouvertures dédiées à l’évacuation de l’eau. Ce dispositif s’inspire du pont existant à l’entrée nord de Laâyoune, qui a démontré son efficacité lors des récentes pluies en permettant le maintien de la circulation dans des conditions sûres.

Lire aussi : À Laâyoune, le plus long pont du Maroc prend forme au-dessus de l’oued Sakia El Hamra

Sur le chantier, l’activité se poursuit 24 heures sur 24, grâce à une organisation logistique complète. Plus de 600 ouvriers, ingénieurs et techniciens sont mobilisés. L’éclairage nocturne est assuré par des générateurs électriques. Des mesures rigoureuses de sécurité sont appliquées pour prévenir les risques professionnels, avec une ambulance et une équipe médicale présentes en permanence.

Le chantier du viaduc de l'Oued Sakia El Hamra. (H.Yara/Le360)

Pour Hedi Mohamed Yahdih, président de l’Association des professionnels de l’enseignement de la conduite de Sakia El Hamra, «ce projet devrait contribuer de manière significative à fluidifier la circulation dans la ville de Laâyoune», dans un contexte marqué par une augmentation constante du nombre de véhicules.

Le tracé a par ailleurs été conçu à proximité d’une zone d’activités économiques et industrielles en développement, ce qui facilitera l’accès aux services destinés aux usagers de la route.

Par Hajar Kharroubi
Le 18/06/2026 à 11h45
#Laâyoune#Viaduc#Travaux

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