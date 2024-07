Laâyoune: en images, le lancement des travaux du plus long pont du Maroc

Les travaux de ce qui sera le plus long viaduc routier du Maroc ont été officiellement lancés le dimanche 28 juillet. Ce mégaprojet, surplombant l’Oued Sakia El Hamra, au niveau de la voie de contournement de Laâyoune, entre dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Ce pont, qui sera réalisé sur un linéaire de 1.648 mètres et une largeur de 21,4 mètres, et pour lequel un budget de 1,38 milliard de dirhams a été alloué, fait partie intégrante de la voie express Tiznit-Dakhla. Il se compose de deux routes distinctes, de deux voies chacune, et d’un trottoir pour les piétons, comme le détaille Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau.

Sa construction répond à un besoin de désenclavement de cette région, mais également à des impératifs de sécurité et de durabilité environnementale. Le projet, prévu pour être achevé en 40 mois, devrait aussi réduire les risques liés aux crues d’Oued Sakia El Hamra.

Au-delà de ses aspects techniques et de sa complexité de construction, cette infrastructure routière représente un investissement stratégique dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. En facilitant les déplacements et en sécurisant les routes, elle devrait stimuler les investissements dans la région, dynamiser le tourisme et, par ricochet, booster la création d’emploi.

Voici à quoi ressemblera le grand pont sur l’Oued Sakia El Hamra, qui fait partie du projet de la voie express, une fois livré.. Le360

Cet axe routier est également susceptible d’améliorer significativement la connectivité entre le Maroc et ses voisins d’Afrique subsaharienne, renforçant ainsi la position du Royaume comme un important carrefour commercial du continent.

Lors du lancement des travaux de construction du plus long pont routier au Maroc. (H. Yara / Le360)