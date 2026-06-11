Tanger-Ksar Sghir: les travaux de dédoublement de la RN16 dépassent les 15%

Les travaux de dédoublement de la route nationale entre Tanger et Ksar Sghir ont atteint 15% d’avancement. (S.Kadry/Le360)

Les engins de chantier sont désormais à l’œuvre sur la route nationale n°16 reliant Tanger à Ksar Sghir. Sur cet axe particulièrement fréquenté, notamment durant la saison estivale, les travaux de dédoublement avancent progressivement avec l’ambition de transformer cette infrastructure en une voie moderne répondant aux besoins croissants de mobilité dans la région.

Sur le terrain, les premières opérations concernent le tronçon reliant Tanger à Oued Alian, long de 11,6 kilomètres. Ce segment représente à lui seul un investissement de près de 267 millions de dirhams. Les travaux comprennent la réalisation de plusieurs ouvrages d’art, d’importantes opérations de terrassement ainsi que l’aménagement des équipements nécessaires à la sécurisation de la circulation.

«Les travaux du projet de dédoublement de la route nationale n°16 reliant Tanger à Ksar Sghir ont effectivement démarré sur une distance totale de 25 kilomètres», déclare Mustapha Imani, directeur provincial de l’Équipement à Tanger. «Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat conclue entre le ministère de l’Équipement et de l’Eau et le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma», ajoute-t-il.

Selon le responsable, l’enveloppe globale consacrée à cette opération atteint plus de 350 millions de dirhams. «Nous nous trouvons actuellement sur le premier tronçon, long de 11,6 kilomètres, dont le coût s’élève à environ 267 millions de dirhams. Le taux d’avancement des travaux dépasse aujourd’hui les 15%», confirme-t-il. «L’achèvement de cette première phase est prévu au cours de l’année prochaine», précise-t-il.

Les travaux de dédoublement de la route nationale entre Tanger et Ksar Sghir ont atteint 15% d'avancement (S.Kadry/Le360).

Le projet ne s’arrête toutefois pas à ce premier segment. Les autorités préparent déjà la seconde phase, qui assurera la liaison entre Oued Alian et Ksar Sghir. «L’appel d’offres relatif au deuxième tronçon devrait être lancé durant le dernier trimestre de l’année en cours», indique Mustapha Imani.

Au-delà de l’amélioration de l’infrastructure, les autorités misent sur des retombées directes en matière de sécurité et de fluidité du trafic. «L’objectif est d’élever le niveau de service de cet axe routier qui enregistre une circulation particulièrement intense, dépassant les 30.000 véhicules par jour en période estivale», souligne le directeur provincial.

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«Le projet contribuera également à améliorer les indicateurs de sécurité routière et à soutenir le développement économique de la région grâce à une infrastructure répondant aux meilleurs standards», poursuit-il.

De son côté, Laarbi Regragui, responsable des infrastructures au ministère de l’Équipement, détaille les caractéristiques techniques de l’ouvrage. «Le projet prévoit le dédoublement de la route nationale n°16 afin de disposer de deux chaussées distinctes, avec deux voies de circulation dans chaque sens», explique-t-il. «Chaque plateforme routière comprendra une largeur de 7,5 mètres revêtue en enrobé, séparée par un terre-plein central équipé d’une glissière en béton de type TPC», précise-t-il.

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Les travaux incluent également la réhabilitation des carrefours, la modernisation des ouvrages de drainage des eaux pluviales ainsi que le renouvellement de 57 structures hydrauliques réparties le long du tracé. Et sur le chantier, les chiffres témoignent de l’ampleur de l’opération. «Le volume des déblais à évacuer est estimé à près de 600.000 mètres cubes», indique Laarbi Regragui. «Le projet nécessitera également environ 100.000 tonnes d’enrobé ainsi que 200.000 mètres cubes de béton», conclut-il.

À terme, cette nouvelle infrastructure devrait constituer un levier majeur pour la mobilité entre Tanger et Ksar Sghir, tout en accompagnant le dynamisme économique que connaît cette façade méditerranéenne stratégique du Royaume.