Le groupe OCP dégage un chiffre d’affaires de plus de 18 milliards de dirhams au premier trimestre

Au cours du premier trimestre 2023, les prix mondiaux des engrais phosphatés ont continué de baisser, principalement en raison de la diminution significative des prix des matières premières telles que le soufre et l’ammoniac, ainsi que d’une baisse de la demande dans la plupart des marchés importateurs, à l’exception du Brésil et de l’Inde, souligne le groupe OCP dans un communiqué.

Malgré une plus grande accessibilité due à la baisse des prix des engrais, plusieurs marchés ont préféré différer leurs achats dans l’espoir de bénéficier de réductions de prix supplémentaires. À fin mars dernier, le chiffre d’affaires du groupe s’est établi à 18,2 milliards de dirhams, principalement en raison de la diminution des prix de vente et des volumes dans tous les segments.

Un solide taux de marge brute

Le groupe OCP rappelle que le premier trimestre de l’exercice précédent, en 2022, avait connu une hausse exceptionnelle des prix, ce qui entraîne une comparaison annuelle à la baisse à la fin du premier trimestre 2023. Toutefois, par rapport à la même période de 2021, le chiffre d’affaires enregistre une augmentation de 28%.

La marge brute s’est élevée à 9 milliards de dirhams, comparativement à 15,8 milliards de dirhams l’année précédente, principalement en raison de la baisse du chiffre d’affaires, malgré la diminution des coûts des intrants. Le groupe OCP maintient néanmoins un solide taux de marge brute de 50%.

L’EBITDA s’est établi à 4,6 milliards de dirhams, contre 11,6 milliards de dirhams au premier trimestre 2022, générant une marge d’EBITDA de 26%. En effet, malgré les défis rencontrés, le Groupe a réussi à maintenir une rentabilité significative. Les dépenses d’investissement ont atteint 5,6 milliards de dirhams au premier trimestre 2023, comparés à 2,9 milliards de dirhams décaissés au cours de la même période 2022.

La rentabilité au rendez-vous

«Le Groupe a démontré une rentabilité substantielle malgré un contexte de marché difficile. Cela témoigne de la robustesse de son modèle économique ainsi que de la puissance de ses principaux atouts concurrentiels, tels que sa flexibilité industrielle, son agilité commerciale et son leadership en matière de maîtrise des coûts», note la même source.

Et d’ajouter: «Les perspectives de demande en amélioration soutiennent les attentes optimistes du Groupe pour une seconde moitié prometteuse en 2023. Celles-ci sont renforcées par les faibles niveaux de stocks dans certaines régions, les conditions économiques favorables pour les agriculteurs et l’approche imminente de la saison d’application».

Un impact atténué

Ces facteurs positifs, poursuit le communiqué, devraient atténuer l’impact de la baisse des volumes au premier trimestre et, conjointement avec la baisse des coûts des matières premières, favoriser les marges. De plus, la capacité additionnelle prévue par OCP sera progressivement mise en œuvre au deuxième semestre 2023, en fonction de l’évolution de la demande et en l’absence d’une augmentation significative de la capacité à l’échelle de l’industrie, conclut le communiqué du groupe OCP.