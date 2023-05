Sécurité alimentaire: le groupe OCP mise gros

Le Groupe OCP voit grand, et ambitionne de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire, notamment en Afrique, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. «Pour y parvenir, OCP a mis l’Afrique au cœur de sa stratégie et a lancé en février 2016 sa filiale OCP Africa dédiée au développement de ses activités sur le continent. L’objectif étant de relever le défi d’une agriculture structurée, performante et durable», poursuit le quotidien.

La même source indique qu’OCP Africa planche sur l’ensemble de la chaîne de valeur agricole afin de sécuriser la production d’engrais compétitifs près des grands bassins agricoles, renforcer ses capacités logistiques et contribuer au développement de nouveaux réseaux de distribution de proximité, au service de l’ensemble de la filière agricole.

«Le métier d’OCP Africa n’est pas de distribuer uniquement des engrais mais de proposer des solutions complètes aux agriculteurs, notamment par le biais de la formation et du financement. Cet engagement à long terme s’appuie sur un écosystème de partenaires riches et multiples, qu’ils soient locaux, panafricains ou internationaux», précise Aujourd’hui Le Maroc, citant le groupe.

On apprend aussi que l’entreprise a alloué 4 millions de tonnes d’engrais au continent en 2023, ce qui représente plus d’un quart de la production mondiale prévue du groupe. Notons qu’OCP Africa a également pu accompagner 2 millions de fermiers africains et cartographier 50 millions d’hectares sur le continent. La filiale africaine du groupe OCP a également mis en place 5.000 plateformes de démonstration en 2023 et lancé plusieurs initiatives sur la santé des sols: biodiversité, biofertilisants, gestion de l’acidité, gestion de la salinité, amendement.

Soulignons qu’il a aussi déployé plusieurs unités de blending agiles en Afrique pour permettre la production d’un grand nombre de formules customisées avec une capacité de production prévisionnelle de 1,2 million tonnes. «Pas moins de 11 unités de stockage sont à prévoir à terme d’une capacité prévisionnelle cumulée de 300.000 tonnes», précise le journal, ajoutant que le groupe OCP développe des engrais adaptés aux différents sols et cultures, s’appuyant sur ses capacités de R&D et sur les techniques de cartographie des sols.

Force est de noter que le groupe OCP utilisera 100 % d’eau non conventionnelle d’ici 2024 et 100% d’énergie verte d’ici 2027 pour son système de production d’engrais. Aujourd’hui Le Maroc indique aussi que l’entreprise veut atteindre la neutralité carbone totale d’ici 2040 à travers le déploiement de la production d’ammoniac vert, de produits customisés et de pratiques agricoles durables, en encourageant notamment la séquestration du carbone.

«Notre vision s’appuie sur un ambitieux programme d’investissement vert visant à créer un écosystème industriel mondial de premier plan et à favoriser le développement de solutions agricoles durables», conclut Aujourd’hui Le Maroc, citant le groupe OCP.