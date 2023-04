Hydrogène vert: le Maroc désormais sur la carte des leaders mondiaux

Avec un nouveau programme d’investissement de 12 milliards de dollars, initié par le groupe OCP pour la période 2023-2027, le Maroc est à l’avant-garde d’une révolution verte en Afrique, précise Aujourd’hui le Maroc dans sa dernière livraison.

Le journal fait remarquer que l’engagement est de développer une agriculture plus respectueuse des sols mais aussi de nouvelles sources d’énergies renouvelables au premier rang desquels l’hydrogène vert. «Cet engagement du Royaume sera mis en avant lors de la 13e édition des Tables Rondes de l’Arbois et de la Méditerranée prévue les 3 et 4 mai à Aix-en-Provence. Cet événement organisé par l’Université Mohammed VI Polytechnique en collaboration avec l’Université Aix-Marseille et le CNRS débattra de l’avenir de la filière de l’hydrogène vert en Afrique», détaille Aujourd’hui Le Maroc. La même source ajoute que l’hydrogène vert est une source d’espoir pour accélérer la transition énergétique au Maroc et en Afrique.

«Nous sommes fiers d’organiser cette 13e édition pour faire découvrir aux citoyens les avancées scientifiques et les opportunités de l’hydrogène vert sur les continents africain et européen», soutient Hicham El Habti, président de l’Université Mohammed VI Polytechnique. On apprend que Daniel Nahon, fondateur des Tables Rondes de l’Arbois et de la Méditerranée, a indiqué que cette année, la thématique centrale de l’hydrogène vert est essentielle pour soutenir les enjeux de la décarbonation des économies, des mobilités vertes et de l’indépendance énergétique. «Nous aurons l’opportunité d’écouter des experts prestigieux qui partageront leurs connaissances afin d’offrir des solutions concrètes aux économies européennes et africaines», a-t-il poursuivi.

Le journal précise que la 13e édition des Tables Rondes de l’Arbois et de la Méditerranée réunira cette année pas moins d’un millier de personnes pour échanger sur l’avenir de la filière de l’hydrogène vert en Europe et en Afrique et ainsi contribuer au plaidoyer du Conseil scientifique et industriel des Tables Rondes de l’Arbois et de la Méditerranée en faveur de cette technologie afin de formuler des pistes d’actions concrètes et rapidement mobilisables pour répondre à l’urgence climatique.

L’objectif étant de placer le Maroc dans le club des pays à fort potentiel dans la filière émergente de l’hydrogène vert et de ses usages, mais aussi de répondre aux multiples projets portés par des investisseurs et leaders mondiaux. Le Roi Mohammed VI a donné ses Hautes instructions pour l’élaboration d’une «Offre Maroc» opérationnelle et incitative pour la filière. Notons que sur la période 2020-2030, deux piliers sont envisagés pour le développement de l’industrie de l’hydrogène vert au Maroc. Le premier concerne le développement et l’exploitation de cette énergie pour répondre aux besoins locaux, et le second porte sur son exportation par le royaume.