Le Groupe OCP finalise l’acquisition de sa participation de 50% dans le capital de la société espagnole GlobalFeed S.L.

GlobalFeed est une société espagnole qui opère dans la production et la distribution de produits phosphatés dédiés à la nutrition animale.

La société offre une large gamme de produits, y compris des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dédiées à différentes espèces animales.

«Nous visons à travers cette transaction, à renforcer le positionnement du Groupe OCP dans le secteur des produits dédiés à la nutrition animale et à élargir notre présence géographique. Notre objectif est de répondre durablement à la demande et de mieux servir nos clients grâce à une offre de produits diversifiée, personnalisée et innovante. Ensemble, nous prévoyons d’augmenter la capacité de production de GlobalFeed pour atteindre 400,000T d’ici 2027», a déclaré Houda Sebti, Director for Animal Nutrition du Groupe OCP.

«Le Groupe OCP est notre partenaire de longue date, et ensemble nous ferons en sorte que GlobalFeed poursuive sa croissance et son développement. Nous sommes heureux de collaborer à nouveau, ajoutant cette alliance à une longue liste de partenariats entre les deux groupes», a affirmé de son côté Javier Martin, CEO of GlobalFeed.