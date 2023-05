Investissements: OCP Group champion national, cap sur l’écosystème du véhicule électrique

La tenue, mercredi dernier, de la première commission nationale des investissements à l’ère de la nouvelle Charte de l’investissement, a de nouveau prouvé que le secteur privé national tire l’investissement au Maroc vers le haut. Plus des deux tiers des investissements projetés dans le cadre des conventions et avenants approuvés par la commission relèvent d’investissements privés nationaux contre un tiers pour les investissements étrangers, indique à ce titre le quotidien Les Inspirations Eco.

Dans ce sens, le groupe OCP a capté 64,8 milliards de dirhams du montant des investissements projetés (76,7 milliards de dirhams) grâce à trois projets relevant de son programme d’investissement vert (sur la période 2023-2027) doté, lui, de 130 milliards de dirhams.

Ce dernier prévoit, entre autres, la mise en place d’une station de dessalement de l’eau de mer à Safi, dont la capacité de dessalement d’ici 2027 devrait atteindre 560 Mm3 (dont 110 Mm3 à réaliser en 2023). Le reste, à savoir 11,9 milliards de dirhams, représente des investissements privés détenus en majorité par des capitaux marocains.

«Au total, le dispositif de soutien a mobilisé 642 millions de dirhams de primes liées à l’investissement. Sur les 26 projets approuvés (y compris ceux à caractère stratégique), 10 ont bénéficié de la prime sectorielle plafonnée à hauteur de 5%. Le reste a bénéficié à part égale (8 pour chaque mesure de soutien) de la prime territoriale fixée entre 10 à 15% du montant de l’investissement», lit-on.

Par ailleurs, la commission a attribué le caractère «stratégique» à six projets d’investissement supplémentaires. Correspondant à un potentiel d’investissement de 54,8 milliards de dirhams, ces projets devraient générer 13.260 emplois directs et 33.150 emplois indirects. A noter que quatre projets, parmi les six ayant été dotés du caractère stratégique, concernent l’écosystème du véhicule électrique, et, notamment, le volet relatif aux batteries.