Investissements: le Maroc en force à Madrid

Organisé par le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques (MICEPP), de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et des Centres régionaux d’investissements de Rabat-Salé-Kenitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Marrakech-Safi, ce forum se tient dans le sillage de la Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Espagne, tenue à Rabat en février dernier, et de la Déclaration conjointe bilatérale, établie suite à la rencontre entre le Roi Mohammed VI et le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, en avril 2022 à Rabat.

150 chefs d’entreprise marocains et espagnols

Réunissant près de 150 chefs d’entreprise marocains et espagnols, cette rencontre, initiée conjointement par le Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES), la Confédération générale des entreprises au Maroc (CGEM), la Confédération espagnole des organisations entrepreneuriales (CEOE) et la Chambre de commerce espagnole, confirme la volonté des deux pays amis et voisins, unis par un partenariat historique et multidimensionnel, de renforcer leurs relations économiques.

Ce forum est l’occasion de souligner la solidité du partenariat commercial entre le Maroc et l’Espagne, mais également d’encourager les opérateurs espagnols à accroître le volume de leurs investissements au Maroc.

«Au cours des 20 dernières années, nous avons collectivement multiplié les échanges commerciaux par 5, et nous devons veiller à ce que cette tendance reste solide. Cependant, il existe une marge de progression importante en termes d’investissement», a indiqué le ministre délégué en charge de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, dans son allocution d’ouverture.

L’Espagne, premier partenaire commercial du Maroc

Depuis quelques années, l’Espagne est devenue en effet le premier partenaire commercial du Maroc, qui est, quant à lui, le deuxième partenaire non européen et le premier partenaire africain de l’Espagne. En 2022, le volume des échanges commerciaux a atteint près de 20 milliards d’euros et plus de 800 entreprises espagnoles sont déjà installées dans le Royaume.

Néanmoins, l’Espagne ne se classe actuellement qu’au cinquième rang des investisseurs étrangers au Maroc, avec un volume n’atteignant que 200 millions d’euros en 2022, d’où cette présence en force pour promouvoir l’investissement dans tous les secteurs productifs.

Outre Jazouli, le forum d’affaires réunit notamment le ministre espagnol de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Héctor Gomez, la Secrétaire d’État espagnole au Commerce, Xiana Méndez, l’Ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, l’Ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner, le président de la CGEM, Chakib Alj, le président de la CEOE, Antonio Garamendi, le président de la Chambre de Commerce espagnole, José Luis Bonet, ainsi que plusieurs dirigeants des plus grandes entreprises marocaines et espagnoles.

En marge de ce forum d’affaires, sont notamment prévues plusieurs réunions de travail entre Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, et de hauts dirigeants d’entreprises espagnoles dans de nombreux secteurs tels que l’agroalimentaire, l’économie circulaire, la gestion des déchets, les énergies renouvelables, l’eau, l’industrie ferroviaire ou le tourisme.

Les relations économiques Maroc-Espagne en chiffres:

- L’Espagne est, depuis 11 ans, le premier partenaire commercial et client du Maroc.

- Le Maroc est le 2ème partenaire non européen et le 1er partenaire africain de l’Espagne.

- Le Maroc est la principale destination des investissements espagnols en Afrique et reçoit plus d’un tiers de tous les investissements directs espagnols destinés au continent africain.

- L’Espagne disposait d’un stock d’investissements au Maroc de 1.944 millions d’euros en 2020 (dernières données disponibles) et compte quelque 524 filiales de sociétés espagnoles et quelque 670 entreprises espagnoles détenant plus de 10% du capital de sociétés marocaines de droit marocain.

- Les échanges commerciaux entre Rabat et Madrid, qui se caractérisent par trois éléments essentiels, à savoir la cohérence, la qualité et l’équilibre, ont doublé au cours des dix dernières années, avec des taux de croissance supérieurs à 10% par an depuis 2011.

- En 2021, le Maroc a exporté environ 7,3 milliards d’euros vers l’Espagne, en hausse de 14,6% par rapport à une année auparavant.

- En revanche, le Maroc a importé du pays ibérique l’équivalent de 9,5 milliards d’euros, enregistrant une croissance de 29,2%.

- Ces chiffres record représentent respectivement des quotes-parts de 3% et 2,1% de la part mondiale des exportations et des importations de l’Espagne.

- La courbe des échanges commerciaux entre les deux pays est sur une tendance haussière depuis 2016, affichant une légère baisse en 2020 avec des exportations vers l’Espagne qui ont atteint 6,37 milliards d’euros (contre 6,96 milliards d’euros en 2019), alors que les importations s’élèvent à 7,35 milliards d’euros (contre 8,45 milliards d’euros en 2019).

- En 2022, le volume des échanges commerciaux a atteint près de 20 milliards d’euros et plus de 800 entreprises espagnoles sont déjà installées dans le Royaume.