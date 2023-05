Industrie automobile: l’américain Lear annonce l’ouverture d’une nouvelle usine à Tanger

Le secteur de l’automobile, qui carbure à grande vitesse au Maroc, attire de plus en plus les grands équipementiers mondiaux. Dernière en date, Lear Corporation, un des leaders de la production de sièges et de systèmes électroniques pour l’automobile. Le groupe américain vient d’annoncer dans un communiqué l’ouverture d’une nouvelle usine de systèmes de connexion à Tanger, dont l’entrée en activité est attendue au cours du troisième trimestre 2023.

Ce site fabriquera des pièces moulées par injection et des plastiques techniques pour les constructeurs automobiles, les fournisseurs et pour ses propres business units de systèmes électroniques et de sièges. Lear, qui dispose déjà d’une usine de 5.300 m² à Tanger, spécialisée dans l’assemblage de sièges et la production de composants, prévoit de transférer ces activités dans la future installation qui créera environ 150 nouveaux emplois.

D’ailleurs, les employés de l’actuelle usine tangéroise ont été déjà réaffectés dans les autres sites marocains de l’équipementier. «Cette usine créera de nouveaux emplois et renforcera nos capacités de conception et de production dans la région afin de continuer à fournir à nos clients des produits dans les délais impartis avec les plus hauts niveaux de qualité, de valeur et d’innovation», a déclaré Enrique Orta, vice-président de Lear pour les systèmes de distribution électrique et les systèmes de connexion. «En tant que l’un des plus grands employeurs du secteur automobile au Maroc, Lear est fier d’ouvrir une usine ultramoderne dans un pays où nous sommes présents depuis 2003», ajoute-t-il.

Fournisseur de grands constructeurs

La future usine tangéroise s’ajoutera aux 16 déjà ouvertes par Lear Corporation au Maroc, notamment à Rabat et Kénitra, et qui emploient plus de 19.000 personnes. Le groupe basé à Southfied, dans l’État du Michigan, avait inauguré le 25 octobre 2022 une usine de câblage pour voitures électriques à Meknès. Fruit d’un investissement de 200 millions de dirhams et bâtie sur une superficie de 54.000 m2, cette unité a généré plus de 2.000 emplois directs, selon les chiffres du ministère de l’Industrie et du Commerce.

L’équipementier américain dispose également d’un centre d’ingénierie à Rabat, spécialisé dans la conception de sièges et de systèmes électroniques et employant plus de 250 ingénieurs. Ses produits équipent près de 400 modèles de grands constructeurs, dont Ferrari, Stellantis, le groupe Volkswagen, Jaguar Land Rover ou encore BMW Group.