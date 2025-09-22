Economie

Infrastructures: à Salé, les travaux de la route de Aïn Bri Bri bientôt achevés

La route de Aïn Bri Bri en fin de travaux, à Salé. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 22/09/2025 à 19h59

VidéoL’élargissement de la route de Aïn Bri Bri, longue de deux kilomètres, arrive à son terme. Reliant Sala El Jadida au périphérique Est de la vallée du Bouregreg, ce chantier s’inscrit dans une stratégie de requalification urbaine et d’investissement dans la mobilité. Objectif: fluidifier le trafic, soutenir le développement socio-économique local et valoriser l’attractivité de Salé dans le cadre de la métropole Rabat–Salé.

À Salé, les travaux d’élargissement de la route de Aïn Bri Bri, sur un linéaire de deux kilomètres, arrivent à leur terme, conformément au plan de réaménagement urbain initial.

Ce chantier, entamé il y a trois mois, a consisté à élargir de plusieurs mètres un axe stratégique reliant le quartier populaire de Sala El Jadida au périphérique Est de la vallée du Bouregreg, en traversant une colline connue pour sa source d’eau, Aïn Bri Bri. Ce toponyme a d’ailleurs donné son nom au village Bri Bri, qui domine à la fois la colline et la vallée.

L’opération s’inscrit dans une logique d’optimisation des infrastructures de mobilité urbaine, visant à fluidifier un trafic particulièrement dense entre Rabat et Salé et à améliorer l’accessibilité aux zones périphériques. Pour les habitants et les usagers, l’agrandissement de cet axe représente une avancée tangible en matière de qualité de vie et de connectivité urbaine.

Plus largement, Sala El Jadida bénéficie actuellement d’un vaste programme de requalification urbaine: reprise de la voirie, réfection des trottoirs, aménagement des avenues et des places publiques. Ces interventions, supervisées par la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, traduisent une volonté affirmée d’investir dans la modernisation du tissu urbain et d’accompagner la dynamique socio-économique de la capitale et de son agglomération.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 22/09/2025 à 19h59
#Infrastructures#Salé#Rabat-Salé#travaux#élargissement#Route#Investissement#Mobilité urbaine#Trafic routier#Développement

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Salé: Un multirécidiviste abattu après avoir agressé un policier au couteau

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Salé: enlisement des Conseils d’arrondissement sous le joug des dissensions politiques

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Aïd Al-Mawlid: Salé a célèbré ce jeudi la procession des cierges

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Sala Al Jadida se refait une beauté: lancement d’un vaste chantier urbain

Articles les plus lus

1
«Entre 5% et 20% de la population algérienne est d’origine turque»: l’ambassadeur de Turquie en Algérie à l’origine d’une onde de choc
2
Quand le soleil glisse sur l’eau: Tanger Med inaugure la première centrale solaire flottante d’Afrique
3
Le Maghreb selon Tebboune!
4
Société normale et intolérance
5
Quand l’or vient sublimer le zellige marocain
6
Ifrane-El Hajeb: les travaux de dédoublement de la route régionale 707 vont bon train
7
Comment la fin du monopole du CMI propulse le paiement électronique au Maroc
8
Dar Lkabranate. EP-175. Algérie-Guinée à Casablanca, le match qui a (déjà) mis les caporaux K.-O
Revues de presse

Voir plus