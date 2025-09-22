Infrastructures: à Salé, les travaux de la route de Aïn Bri Bri bientôt achevés

À Salé, les travaux d’élargissement de la route de Aïn Bri Bri, sur un linéaire de deux kilomètres, arrivent à leur terme, conformément au plan de réaménagement urbain initial.

Ce chantier, entamé il y a trois mois, a consisté à élargir de plusieurs mètres un axe stratégique reliant le quartier populaire de Sala El Jadida au périphérique Est de la vallée du Bouregreg, en traversant une colline connue pour sa source d’eau, Aïn Bri Bri. Ce toponyme a d’ailleurs donné son nom au village Bri Bri, qui domine à la fois la colline et la vallée.

L’opération s’inscrit dans une logique d’optimisation des infrastructures de mobilité urbaine, visant à fluidifier un trafic particulièrement dense entre Rabat et Salé et à améliorer l’accessibilité aux zones périphériques. Pour les habitants et les usagers, l’agrandissement de cet axe représente une avancée tangible en matière de qualité de vie et de connectivité urbaine.

Plus largement, Sala El Jadida bénéficie actuellement d’un vaste programme de requalification urbaine: reprise de la voirie, réfection des trottoirs, aménagement des avenues et des places publiques. Ces interventions, supervisées par la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, traduisent une volonté affirmée d’investir dans la modernisation du tissu urbain et d’accompagner la dynamique socio-économique de la capitale et de son agglomération.