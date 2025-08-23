Sala Al Jadida se refait une beauté: lancement d’un vaste chantier urbain

Sala El Jadida, peuplée d’environ 400.000 habitants, fait actuellement l’objet d’un vaste programme de réhabilitation et de mise à niveau de ses infrastructures. Initié par la Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra, ce chantier stratégique vise à renforcer l’attractivité territoriale de cette ville-satellite et à améliorer son intégration dans l’aire métropolitaine du Grand Rabat.

Les travaux, qui portent sur l’élargissement des artères principales, la réfection des trottoirs, la modernisation du réseau d’assainissement et l’installation d’un éclairage public nouvelle génération, traduisent une logique d’investissement structurel dans les infrastructures urbaines. À terme, ces aménagements devraient contribuer à une fluidité accrue des mobilités, à une sécurisation de l’espace public et à une valorisation foncière progressive du quartier.

Pour les habitants, cette opération constitue une rupture qualitative avec le sous-équipement historique de la zone. Toutefois, certains soulignent la lenteur du chantier et ses interruptions ponctuelles, qui affectent le quotidien et posent la question de l’efficacité opérationnelle des entreprises chargées de l’exécution.

Créée dans les années 1990 sous le règne de feu Hassan II, Sala El Jadida répondait initialement à une logique de désengorgement résidentiel de Rabat et d’offre de logements abordables pour les fonctionnaires et salariés. Aujourd’hui, son développement nécessite un repositionnement stratégique: améliorer les infrastructures, renforcer les services publics, mais également, créer des synergies économiques avec les pôles d’activités de Rabat et Salé.

À proximité, la commune de Sidi Taibi illustre le risque d’un déséquilibre socio-territorial. Située sur l’axe Rabat-Kénitra, cette localité souffre d’un sous-développement chronique: voirie dégradée, urbanisation informelle, modes de transport précaires et faible attractivité économique. Pour les experts, une mise à niveau rapide s’impose afin de limiter l’écart croissant avec Sala El Jadida et d’éviter une fragmentation urbaine préjudiciable à la cohésion régionale.

Ce double constat met en évidence l’enjeu majeur: transformer les investissements en véritables leviers de compétitivité urbaine et de croissance inclusive, afin que la périphérie de Rabat-Salé devienne un espace intégré et attractif, plutôt qu’une juxtaposition de centralités inégales.