Politique

Salé: enlisement des conseils d’arrondissement sous le joug des dissensions politiques

مدينة سلا

La ville de Salé

Revue de presseUne paralysie institutionnelle frappe les conseils d’arrondissement de la ville de Salé. Minés par des conflits partisans et des luttes intestines au sein même de la majorité, ces instances peinent à assumer leurs missions de service public, au grand dam d’une population témoin de l’impasse dans laquelle se trouve la gestion de sa cité. Une revue de presse tirée d’Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 08/09/2025 à 20h20

Les conseils d’arrondissement de Salé sont actuellement le théâtre d’un climat de profonde confusion et d’inanité, nourri par des dissensions politiques croissantes au sein des majorités qui les dirigent. «Ces antagonismes, latents depuis les premiers mois du mandat en cours, ont directement entravé l’avancement des travaux et la gestion des dossiers prioritaires pour les citoyens», rapporte Al Akhbar dans son édition du mardi 9 septembre. Ces tensions dégénèrent régulièrement en altercations verbales lors des sessions publiques, où les conseillers se renvoient mutuellement l’accusation d’entraver les projets et de retarder les programmes.

Cette atmosphère délétère a instillé une crise de confiance durable entre les acteurs politiques, bouleversant les attentes légitimes des habitants. Les racines de cette crise plongent dans des conflits liés à la répartition des postes au sein des commissions permanentes et à la définition des priorités d’action. Certains arrondissements ont vu éclater des désaccords profonds concernant le déblocage de crédits financiers dédiés à des projets d’infrastructures essentiels, tels que la réhabilitation des voies de circulation, la rénovation de l’éclairage public ou l’aménagement d’équipements sportifs et culturels.

Loin d’être des espaces de consensus autour des enjeux de développement, ces réunions se sont transformées en arènes de rivalités politiques, au point que certains élus ont choisi de se retirer pour protester contre des décisions perçues comme unilatérales et la marginalisation systématique de leurs propositions.

«L’arrondissement de Laayayda constitue l’épicentre de cette crise. Son président, Ahmed Soufiani (RNI), se trouve dans l’incapacité de réunir le quorum nécessaire à la tenue des sessions, ayant perdu le soutien de sa majorité», note Al Akhbar. Des sources internes indiquent que certains conseillers contestent ouvertement sa gestion des affaires locales, dénonçant également l’ingérence de l’autorité de tutelle et l’exploitation de certains événements à des fins de campagne électorale prématurée.

Dans un contexte plus large, des sources au sein du conseil communal de Salé alertent sur les retards accumulés dans l’exécution des projets phares du programme d’action 2022-2027. Elles pointent également l’émergence de dysfonctionnements critiques dans la gestion de secteurs vitaux, tels que la propreté, l’entretien des espaces verts et la maintenance des routes, symptômes tangibles d’une gouvernance en plein désarroi.

Par Hassan Benadad
Le 08/09/2025 à 20h20

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Aïn Sebaâ: cinq élus écartés du Conseil communal

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir: les habitants et commerçants du quartier Adrar en colère contre le conseil communal

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Aîn Sebaâ: la politique du président du conseil communal contestée avec...un cercueil

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Fès: Abdeslam Bekkali, président du Conseil communal, notifié d’une interdiction de quitter le territoire national

Articles les plus lus

1
Sans famille
2
Casablanca: le chantier du nœud autoroutier de Sidi Maârouf avance à grande vitesse
3
Le rêve français du régime d’Alger
4
Le journal Le Monde et le Sahara marocain
5
Les enjeux de la réforme universitaire
6
Prince, Jura, Normandie: chronique du déclin des icônes piétonnes de Casablanca
7
Après son limogeage, ISTN pour Nadir Larbaoui ou comment le régime d’Alger broie ses propres chouchous
8
Algérie: le régime va-t-il céder la wilaya de Tindouf au Polisario?
Revues de presse

Voir plus