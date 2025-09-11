Société

Salé: Un multirécidiviste abattu après avoir agressé un policier au couteau

Siège de la BNPJ, Casablanca

Le siège de la Brigade nationale de la police judiciaire, à Casablanca.

Un quadragénaire, connu pour ses antécédents judiciaires et armé d’un grand couteau, a été mortellement touché par balles hier mercredi 10 septembre après avoir blessé un policier et menacé la sécurité publique.

Les faits se sont déroulés dans la soirée du 10 septembre. Appelés pour mettre fin aux agissements d’un individu en état d’agitation avancée, les éléments de la Brigade de la police judiciaire se sont retrouvés face à un homme de 40 ans, au lourd passé judiciaire, qui semait la panique dans la rue et menaçait passants et biens à l’aide d’une arme blanche.

Lors de l’intervention, le suspect a opposé une violente résistance et porté un coup de couteau à l’un des policiers, le blessant au bras. Face à cette attaque et au danger imminent, deux inspecteurs ont été contraints de faire usage de leurs armes de service, tirant d’abord des coups de sommation avant de viser l’individu, qui a été atteint.

Rapidement évacué par ambulance vers l’hôpital, l’homme a succombé à ses blessures. Le policier blessé a, quant à lui, reçu les soins nécessaires.

La police judiciaire a ouvert une enquête sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les circonstances exactes de cet incident et de déterminer les responsabilités.

