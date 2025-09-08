Skhirat-Témara: un adolescent drogué enlève une mineure et tente de se suicider

Dimanche, vers 23 heures, la brigade de la gendarmerie royale et les autres services sécuritaires de la localité d’Aïn Atiq, relevant de la préfecture de Skhirat-Témara dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, se sont mis en état d’alerte à la suite de l’enlèvement sur la voie publique, sous la menace d’armes blanches, d’une fille mineure née en 2009.

L’auteur de ce crime abominable est un jeune adolescent drogué, ayant des antécédents judiciaires, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 9 septembre.

Dans les détails de cet acte criminel lié à la consommation de drogues, la victime, de retour chez elle après avoir effectué des courses, a été surprise dans une ruelle du projet immobilier Alhamd 1 par cet adolescent, complètement hors de lui, qui l’a enlevée sous la menace d’un couteau pour la séquestrer chez lui où il a tenté de la violer.

Alertés par les voisins de l’immeuble, les éléments de la gendarmerie et les autres services sécuritaires se sont rapidement dépêchés sur les lieux, où le mis en cause a tenté de leur opposer une résistance avant de menacer de se jeter du haut de l’immeuble pour se suicider. Mais la manœuvre a été immédiatement déjouée par les gendarmes, qui ont réussi à le neutraliser sur le champ et à le conduire aux locaux de la permanence, où il a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête, ouverte sous la supervision du parquet général compétent.

Dans ses déclarations aux enquêteurs, en présence de ses tuteurs, la victime, encore sous le choc, a indiqué que le criminel n’avait pas réussi à la violer grâce à l’intervention rapide de la gendarmerie royale, font savoir les sources du quotidien. Elles précisent que le mis en cause sera déféré ce mardi devant le parquet général compétent, qui le poursuivra selon les chefs d’accusation retenus contre lui.