Hydrogène vert: ces grands projets annoncés au Maroc durant l’année 2023

Durant l’année 2023, de nombreux investisseurs nationaux et internationaux ont dévoilé des projets dans le secteur de la production d’hydrogène vert au Maroc, projets qui devraient se concrétiser au cours des prochaines années.

Top départ, le 21 avril. Le Chinois Energy China International Construction Group signe un protocole d’accord avec le Saoudien Ajlan Bros et le Marocain Gaia Energy, pour développer un projet d’hydrogène vert dans le sud du Royaume. Objectif : produire 1,4 million de tonnes d’ammoniac vert par an, à partir d’environ 320.000 tonnes d’hydrogène vert.

Trois jours plus tard, Gaia Energy annonce un partenariat avec le concepteur et fabricant français de stations de ravitaillement en hydrogène Hydrogen Refueling Solutions (HRS), pour fournir des solutions de distribution d’hydrogène vert pour la mobilité, associant l’hydrogène vert que l’entreprise produira au Maroc et les stations de ravitaillement de HRS.

L’hydrogène vert attire aussi le mastodonte marocain OCP Group. Le 21 juin, Reuters annonce que le leader mondial de la production de phosphates prévoit d’investir 70 milliards de dirhams dans une future usine de production d’ammoniac à partir de l’hydrogène vert à Tarfaya. Objectif: produire 200.000 tonnes d’ammoniac d’ici 2026, un million de tonnes en 2027, puis 3 millions de tonnes à l’horizon 2032.

Cet investissement entre dans le cadre du programme de développement (2023-2027) du groupe, présenté au roi Mohammed VI en décembre 2022 et portant sur une enveloppe de 130 milliards de dirhams. Une fois opérationnelle, l’usine permettra au groupe de réduire significativement ses importations d’ammoniac qui avaient atteint 20 milliards de dirhams en 2022.

Transport d’hydrogène vert du Maroc vers l’Europe

Le même jour, le Maroc et les Pays-Bas signent un mémorandum d’entente et une convention de partenariat pour le développement de projets d’hydrogène vert, lors de la visite dans le Royaume du Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Amsterdam emboîte ainsi le pas à Berlin et Madrid, déjà actifs dans des projets d’énergies vertes dans le Royaume.

Au-delà de la production, le transport et l’exportation d’hydrogène vert constituent aussi une niche prometteuse, particulièrement sur le marché européen, qui connaîtra une forte demande de cette ressource lors des prochaines décennies. Une opportunité saisie par l’Américain CWP Global, un des leaders mondiaux dans le développement de projets d’énergies renouvelables, en nouant, le 4 mai, une alliance avec la société allemande Hydrogenious LOHC Technologies, pionnier des transporteurs d’hydrogène organique liquide (LOHC), pour réaliser une étude de faisabilité du transport d’hydrogène vert du Maroc vers l’Europe.

From #Morocco to #Europe: We're looking into new ways of expanding the #LOHC hydrogen network together with the renewable energy development company @CWPglobal! We’ll explore a 500 tons per day #hydrogen transport chain in a joint feasibility study in 2023. 🇲🇦➡️💧➡️🇪🇺 pic.twitter.com/F4pCQAemC8 — Hydrogenious LOHC (@hydrogenLOHC) May 4, 2023

Il s’agit d’explorer une chaîne de transport de 500 tonnes d’hydrogène vert par jour du Maroc vers l’Europe, avec comme modèle le projet de production de 15 gigawatts (GW) d’hydrogène vert développé par CWP dans la région de Guelmim-Oued Noun.

Le 13 juin, Gaia Energy manifeste aussi son intérêt pour ce marché porteur en lançant la coentreprise HyDeal Africa avec le français Hydeal, promoteur de l’un des plus grands projets européens d’hydrogène vert. Son objet: acheminer, transporter et exporter 1 million de tonnes d’hydrogène vert d’ici 2030 et cinq millions de tonnes d’ici 2035, à partir des projets de Gaia au Maroc et en Mauritanie.

Les deux partenaires vont réaliser une étude de faisabilité pour la conception, le développement et la construction d’un pipeline sous-marin côtier reliant la Mauritanie et le Maroc à l’Espagne, en s’appuyant sur les opportunités offertes par le projet de pipeline H2Med, prévu pour relier l’Espagne à la France et à l’Allemagne, d’ici 2030.

Le roi Mohammed VI a présidé, mardi 22 novembre 2022, une réunion de travail consacrée au développement des énergies renouvelables. . MAP

Outre les entreprises, des établissements d’enseignement supérieur marocains s’intéressent également à «l’or vert». Le 2 août, l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) a signé des accords de partenariat avec Chariot Green Hydrogen, filiale de Chariot Limited, et le Britannique Oort Energy Limited pour étendre leur collaboration dans la production d’hydrogène vert au Maroc.

Ces nouveaux accords portent sur la construction, la mise en service et l’exploitation d’un projet-pilote d’électrolyseur, ainsi que sur la poursuite du développement des compétences et de la formation dans le secteur. Des conventions qui s’ajoutent à celle déjà paraphée en novembre 2022, portant sur le lancement d’un projet-pilote de production d’hydrogène vert au Maroc.

Un projet de 8 GW à Dakhla

Le polonais Green Capital figure aussi dans le lot des futurs investisseurs dans ce secteur. Dans un entretien avec Le360, début octobre dernier, Houssam Abou-Otmane, directeur de sa filiale marocaine révélait que le groupe prévoit de lancer un projet de 8 gigawatts (GW) d’hydrogène vert à Dakhla qui sera piloté par son département Green Capital Hydrogen. «Green Capital a été séduit par les énormes potentialités éoliennes et solaires du Maroc, son climat d’affaires et sa proximité avec l’Europe (…) Ce genre de projet nécessite d’importants investissements. Nous avons déjà identifié l’emplacement et nous sommes en train de finaliser l’enveloppe budgétaire», avait-il déclaré.

Toujours pendant le mois d’octobre, accompagnant le Projet de loi de finances (PLF) 2024, un rapport sur le foncier public mobilisé pour l’investissement dévoile quatre projets d’hydrogène vert à Dakhla, correspondant à un investissement global de plus de 200 milliards de dirhams. Prévus sur une superficie de 8.000 km2, ils seront développés par les entreprises Dahamco SA, Falcon Capital, Taqa Morocco et Power Sur.

Le 15 novembre, Falcon Capital confirme son projet, dénommé White Dunes, en annonçant un partenariat avec le français HDF Energy, spécialisé dans le développement des infrastructures d’hydrogène et la conception de piles à combustible. La première phase d’investissement de ce mégaprojet est évaluée à près de 20 milliards de dirhams.

Les grands projets d'hydrogène vert annoncés au Maroc durant l'année 2023. (Walid Belfkih)

Enfin, en décembre, le Suédois S2H2+Bm, spécialisé dans la production intégrée d’énergie et d’hydrogène vert, annonce, dans un document confidentiel consulté par Le360, l’installation d’une usine de production d’hydrogène vert au Maroc en 2025. Le site, qui devrait être implanté dans les provinces du Sud, produira 500.000 tonnes d’hydrogène vert par an, destinées au marché européen, à partir de panneaux solaires et de biomasse, selon un procédé novateur réduisant de manière substantielle le coût de production.

L’«Offre Maroc» activée dès 2024

Conscient de ses potentialités dans le secteur de l’hydrogène vert, le Maroc a décidé de mettre en place un programme stratégique pour mieux attirer les investissements. Dans son discours du Trône, le roi Mohammed VI a ainsi validé «l’Offre Maroc» en matière d’hydrogène vert et appelé le gouvernement à accélérer sa mise en œuvre.

Le 5 septembre, les premiers jalons sont posés. Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, préside une réunion ministérielle dédiée, avec la participation de Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, d’Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, de Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, et d’un représentant de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen).

Le gouvernement compte accélérer la cadence, comme demandé par le Souverain, pour activer l’Offre Maroc dès 2024, et la coupler à la nouvelle Charte d’investissement et au Fonds Mohammed VI pour l’investissement. Une stratégie qui devrait attirer de nouveaux investissements dans l’hydrogène vert marocain.