Hydrogène vert: le Roi valide «l’Offre Maroc» et appelle le gouvernement à accélérer sa mise en œuvre

Dans son discours, le Souverain a d’abord mis en relief le lancement, à son initiative, «du Programme d’Investissement Vert du Groupe OCP»: «Nous avons donné un coup d’accélérateur au plan de déploiement des énergies renouvelables» suite à la réunion que «Nous avons présidée à cette fin».

Le Roi a ensuite signalé que «le gouvernement a élaboré le projet Offre Maroc pour l’hydrogène vert». À cet égard, a appelé le Souverain, «Nous engageons le gouvernement à entreprendre la mise en œuvre rapide et qualitative de ce projet, de manière à valoriser les atouts dont dispose Notre pays en la matière et à répondre au mieux aux projets portés par les investisseurs mondiaux dans cette filière prometteuse».

Il faut rappeler dans ce cadre que le Maroc est doté d’importantes potentialités en matière d’énergies renouvelables, et notamment pour la production de l’hydrogène vert, en vue de satisfaire les besoins de la consommation nationale, mais aussi afin d’exporter cette énergie propre vers des pays partenaires européens.

Pour rappel, le Programme d’investissement Vert du Groupe OCP est un programme qui s’inscrit dans «le prolongement de la Vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables», comme le décrit le groupe phosphatier. Ce Programme d’Investissement Vert couvre la période allant de 2023 à 2027, et porte sur un montant d’investissement de 130 milliards de dirhams.

Contacté par Le360, Badr Ikken, président de la Commission Transition énergétique et décarbonation de la GGEM, a indiqué que «grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le roi, que Dieu l’assiste, le Royaume du Maroc a été depuis plusieurs années un pionnier dans la protection de l’environnement et dans son engagement dans les énergies renouvelables».

Et d’ajouter que notre pays dispose effectivement «de ressources énergétiques renouvelables considérables, qui nous permettront grâce à la filière de l’hydrogène vert et ses dérivés de répondre à nos besoins énergétiques, de décarboner notre économie et de valoriser une partie de ces ressources sous forme d’électricité et d’hydrogène vert destinés à l’export».

Cette filière, selon Badr Ikken, permettra «une création de valeur ajoutée et un développement économique sans précédent». Il conclut en estimant que Sa Majesté «nous oriente à accélérer la cadence pour exploiter le Momentum actuel ainsi que notre longueur d’avance, afin de devenir un acteur principal dans le secteur des énergies renouvelables».

Un autre expert, Samir Oubbeidi, estime que le Souverain a dressé une véritable feuille de route, car il est nécessaire que «l’écosystème profite au niveau économique, mais aussi au niveau social. On peut passer, grâce à sa vision, d’un pays importateur d’énergie grise à un pays exportateur de l’énergie verte grâce à l’hydrogène vert».