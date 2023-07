«Morocco, the green kingdom», un documentaire dédié à la stratégie verte du Maroc sur 2M

Un documentaire de 75 minutes, dédié à la transition énergétique au Maroc et intitulé «Morocco, the green Kingdom» («Maroc, le royaume vert») sera visible sur 2M le jeudi 26 juillet à 22 heures. Cette production, dont la diffusion est prévue à l’occasion de la fête du Trône, est consacrée au développement par le Maroc d’une stratégie nationale axée sur les énergies propres. «Ce choix stratégique, opéré sous l’impulsion du roi Mohammed VI, a positionné le Maroc en tant que précurseur dans ce domaine à l’échelle régionale, continentale et mondiale», peut-on lire dans un communiqué de la chaîne de Aïn Sebaa.

Des réponses à la crise énergétique mondiale

Le documentaire a pour objectif principal de montrer que le Maroc apporte des réponses concrètes à la crise énergétique mondiale et ceci en ayant fait le choix d’investir très tôt, à savoir dès 2009, dans les énergies renouvelables et en développant des infrastructures solaires et éoliennes nécessaires à la transition énergétique.

«Le pays s’est doté d’une vision claire, d’une politique proactive et de l’ensemble des mécanismes réglementaires et institutionnels y afférent, pour promouvoir les investissements dans l’économie verte», rappelle le communiqué qui souligne également que la stratégie du Maroc, soutenue au plus haut niveau de l’État, a permis de renforcer la souveraineté énergétique nationale et d’explorer toutes les potentialités des ressources naturelles. Le dessalement de l’eau de mer et plus récemment, le développement d’une filière marocaine de l’hydrogène vert, considéré comme l’énergie de demain, en sont les preuves visibles.

Des images à couper le souffle

Le département de la production au sein de 2M promet des images à couper le souffle, tournées au Maroc et à l’étranger, rehaussées des commentaires et décryptages d’experts, de scientifiques et de responsables politiques, pour mieux cerner «la révolution énergétique» qu’opère le Maroc, son impact et ses défis. Dans la liste des personnalités qui interviennent dans ce documentaire, on retrouve Ahmed Réda Chami, président du Conseil économique social et environnemental (CESE), Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Mustapha Terrab, directeur général d’OCP Group, et Betrand Piccard, explorateur et environnementaliste, co-développeur de l’avion solaire «Solar impulse», pour ne citer que ceux-là.

Lire aussi : Hydrogène vert: le Maroc et les Pays-Bas signent un mémorandum d’entente et une convention de partenariat

Pour mieux raconter la vision marocaine de l’énergie renouvelable, le documentaire «Morocco, the green kingdom», réalisé par Franck Beugniet & Frédéric Coconnier, remontera aux années 1960, lorsque le Maroc a misé sur l’hydroélectricité et la construction de barrages. Il s’agira ensuite de dérouler, étape par étape l’évolution énergétique au Maroc pour expliquer la pertinence des choix du Royaume de se tourner vers les énergies propres à travers plusieurs axes.

Zoom sur des projets stratégiques

De quelle manière le Maroc a pu tirer le meilleur des éléments? Comment fonctionnent les centrales solaires, les parcs éoliens, les barrages hydroélectriques et les unités de dessalement? Comment et pourquoi la production de l’hydrogène vert révolutionnera le secteur énergétique national? En plus d’apporter des réponses à toutes ces interrogations, le documentaire mettra aussi en avant l’apport de la recherche scientifique et de la formation dans ce chantier.

Plusieurs projets structurants, mis en place pour accompagner la révolution énergétique nationale, seront détaillés dans ce film documentaire, à l’image du programme d’investissement vert d’OCP Group (2023-2027) pour lequel le groupe a mobilisé un investissement de 130 milliards de dirhams pour la production d’hydrogène vert à partir d’énergies propres.