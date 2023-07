7ème édition d’Elec Expo Afrique: le Maroc expose son savoir-faire à Yaoundé

Du 12 au 14 juillet 2023, les experts du domaine de l’électricité du continent ont échangé, lors des conférences-débats, ateliers et tables rondes de la 7ème édition du salon itinérant Elec Expo Afrique, qui s’est tenue au Palais des Congrès de Yaoundé. Cet évènement vise à améliorer le potentiel africain dans le secteur des énergies, à travers des échanges d’expériences, des partenariats et des décision allant dans le sens de l’industrialisation du continent.

«La ZLECAF, levier pour la souveraineté industrielle et énergétique africaine» était le thème de cette édition. Objectif: mettre en exergue la contribution du secteur dans la croissance économique et l’intégration Sud-Sud et dévoiler les opportunités des entreprises du secteur énergétique dans cette future zone de libre-échange continentale.

Environ 2.000 visiteurs professionnels, dont essentiellement des cadres, des chefs d’entreprises publiques et privées, des autorités administratives, des artisans en électricité et des distributeurs ont pris part à ce rendez-vous.

Le salon a notamment connu une participation remarquable du Maroc avec l’exposition d’une dizaine d’entreprises du secteur de l’électricité de ce pays. «Nous sommes venus au Cameroun pour voir dans quelle mesure notre entreprise peut nouer des partenariats en Afrique centrale. Nous opérons dans la fabrication des batteries, lesquelles sont exportées dans d’autres pays africains en Europe et en Amérique», a déclaré Abdelhamid El Acham, directeur commercial d’Afrique Câbles S.A.

Comme lui, plusieurs responsables de sociétés marocaines explorent le marché de la sous-région Afrique centrale, d’où leur présence à ce salon.

Rappelons que les précédentes éditions du salon Elec Expo Afrique se sont déroulées à Abidjan en 2018, à Niamey en 2019, à Bamako en 2020, à Casablanca en 2021 et à Dakar en 2022. L’édition de 2024 est prévue en Mauritanie.