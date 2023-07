Gaz naturel: le gazoduc entre le Maroc et l’Espagne rempli à plus de 90%

Dans le secteur du gaz naturel, la coopération entre le Maroc et l’Espagne fonctionne… à pleins gaz. Depuis la remise en service du Gazoduc Maghreb-Europe (GME) en juin 2022, après plus de 7 mois d’arrêt suite à la décision unilatérale d’Alger de ne pas reconduire le contrat liant l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) à Sonatrach, les flux de gaz en provenance de l’Espagne ne cessent d’augmenter.

D’une capacité de 960 gigawattheures (GWh) par mois, le GME a vu ses flux à destination du Maroc atteindre des niveaux record au cours des quatre derniers mois. Ils ont ainsi atteint un pic de 868 GWh, soit plus de 90% de la capacité du gazoduc, au cours du mois de mai, comme le rapportent des médias espagnols, en se référant aux données de la Strategic Reserves Corporation (Cores) et du gestionnaire du réseau gazier espagnol Enagás.

(Youssef El Harrak/Le360)

Rappelons que le Maroc a signé en 2022 son entrée pour la première fois sur le marché international du Gaz naturel liquéfié (GNL). Un premier contrat a ainsi permis à l’ONEE de sécuriser l’approvisionnement des deux centrales fonctionnant au gaz, celles de Tahaddart et de Aïn Beni Mathar. Le gaz importé à l’état liquide, en provenance des États-Unis, passe ensuite par une unité de regazéification dans le sud de l’Espagne, avant d’atteindre le Maroc via le GME en flux inversé.

Lors de son passage dans l’émission Grand Format-Le360, Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, a fait savoir que le Maroc sera amené à diversifier ses sources d’approvisionnement en gaz naturel et que l’ONEE s’apprêtait à signer un deuxième contrat à moyen terme sur le marché international du GNL.