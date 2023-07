Hydrogène vert: une rencontre d’affaires Maroc-Belgique en octobre prochain à Tanger

Ce «Business Meeting», qui en est à sa 7ème édition, vise à promouvoir des synergies socio-économiques autour du thème des énergies favorisant le développement durable, a indiqué Yesmina Hantout, fondatrice de l’agence «Yes 4 Connecting People», organisatrice de cet événement, lors d’une récente conférence de presse à Liège, en Belgique.

Le Maroc, qui détient plus de 70% des réserves mondiales de phosphates et bénéficie d’une situation géographique stratégique, sur deux façades maritimes atlantique et méditerranéenne longues de 3.500 km, nourrit de grandes ambitions en matière de production et d’exportation d’hydrogène vert, a-t-elle souligné.

Selon Yesmina Hantout, depuis 2021, le développement de l’hydrogène à partir des énergies renouvelables connaît doucement mais sûrement une petite révolution au Maroc. «D’ici 2030, le pays devrait devenir exportateur d’hydrogène et de ses dérivés (ammoniac vert et méthanol). Il pourrait, à terme, capter 2 à 4% du marché mondial de l’hydrogène, de plus en plus prisé par les pays européens comme source d’énergie écologique.»

Le programme de cette édition, organisée en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCISTTA) et le Centre régional d’investissement de la même région (CRI-TTA), prévoit, entre autres, des visites d’entreprises et d’institutions économiques, des conférences, des ateliers et des découvertes gastronomiques et culturelles.

Au carrefour de la mission économique et du réseautage, le «Business Meeting» permettra aux entrepreneurs belges d’investir sur le marché marocain en plein développement, assurent les organisateurs, notant que cette rencontre se veut un rendez-vous annuel du développement de synergies entre le continent européen et le Maghreb, et plus particulièrement le lieu de rencontres professionnelles et de collaborations possibles entre le Maroc et la Belgique.