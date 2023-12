Hydrogène vert: dès 2025, le Suédois S2H2+Bm érigera au Maroc une usine au concept novateur

Les potentialités du Maroc dans la production d’hydrogène vert ne cessent d’attirer les opérateurs internationaux dans le domaine des énergies vertes. Le dernier en date est le groupe suédois S2H2+Bm, spécialisé dans la production intégrée d’énergie renouvelable et d’hydrogène vert.

Dans un document confidentiel de cinq pages consulté par Le360, l’entreprise fondée en 2018 annonce en effet l’implantation d’une usine de production d’hydrogène vert au Maroc en 2025. «Nous commencerons la production en 2025, et en 2030, nous aurons notre première usine d’hydrogène vert au Maroc produisant 500.000 tonnes par an», révèle son fondateur et directeur général Magnus Pousette.

Un concept révolutionnaire

S2H2+Bm affirme avoir développé un concept révolutionnaire, initié en 2021, basé sur la production de biomasse, d’ailleurs symbolisée par les deux lettres «Bm» figurant sur la dénomination sociale de l’entreprise. Une innovation qui, selon cette dernière, bouleversera le marché mondial de l’hydrogène vert. «Lorsque les panneaux solaires sont surélevés, ils peuvent fournir environ 50% d’ombre et permettre la production potentielle de biomasse sur des terres désertiques où les plantes, à un stade précoce, « grillent » en raison du manque d’humidité du sol», explique-t-on.

D’après S2H2+Bm, cette méthode «optimise l’utilisation des terres, réduit la consommation d’eau et améliore la production de biomasse. Un concept unique qui offre non seulement des avantages environnementaux, mais aussi des avantages économiques pour les communautés locales».

Lire aussi : Hydrogène vert: le polonais Green Capital veut lancer un mégaprojet de 8 GW à Dakhla

L’objectif du producteur scandinave: construire «la plus grande usine de ce type au monde» au Maroc. Pour ce faire, l’énergéticien prévoit, dans une première phase, d’installer des panneaux photovoltaïques d’une capacité de 15 mégawatts crête (MWp) qui alimenteront une usine d’hydrogène de 3,1 mégawatts (MW), avant d’augmenter progressivement la production pour répondre à la demande.

S2H2+Bm annonce en outre un coût de production inférieur à 2 dollars/kg. «Le coût de l’électricité produite en interne sera inférieur à 20 dollars/MWh (mégawatt-heure, NDLR), ce qui nous permettra de produire de l’hydrogène vert à un coût nivelé de l’hydrogène (LCOH) inférieur à 2 dollars/kg», indique Magnus Pousette. «Notre différence réside dans le fait que nous ne nous appuyons pas sur une nouvelle technologie d’électrolyseur sophistiquée, mais plutôt sur les facteurs de coût de la production d’énergie renouvelable à très bas prix, dans notre cas à partir de l’énergie solaire», précise-t-il.

Une implantation dans les provinces du Sud?

La société scandinave indique avoir déjà déposé des demandes de brevet pour ses solutions de montage de panneaux, avec des prototypes opérationnels, et annonce l’installation imminente de deux démonstrateurs photovoltaïques en Suède. Elle dit également avoir obtenu des réponses positives de la part des autorités marocaines. «Le gouvernement marocain est favorable à notre approche qui crée une valeur inégalée pour la communauté locale. Il nous accompagnera tout au long du processus d’attribution des terres, des autorisations et permis d’exploitation formels», se réjouit le patron de S2H2+Bm.

Lire aussi : Hydrogène vert: 4 mégaprojets prévus à Dakhla, pour un investissement de plus de 200 milliards de dirhams

L’emplacement du futur site n’a pas été révélé, mais tout porte à croire qu’il est situé dans les provinces du sud du Maroc. Et pour cause, dans une section dédiée à la présentation technique du concept de son entreprise, Magnus Pousette cite «la moitié sud du Maroc» comme «un site PVPP (Photo-Voltaic Power Potential) de classe mondiale», où la solution des panneaux montés en hauteur produirait une énergie à un coût inférieur.

Et pour exporter l’hydrogène vert produit dans cette future usine vers le marché européen, S2H2+Bm a imaginé différents moyens de transport. «Au début, nous utiliserons des tubes à haute pression disposés dans des conteneurs de taille standard, qui serviront également à l’entreposage pour nos clients. Plus tard, lorsqu’ils seront disponibles, des navires-citernes spécialement conçus à cet effet seront utilisés», souligne Magnus Pousette.

De futures levées de fonds

S2H2+Bm, qui compte plus de vingt actionnaires, comprend parmi ses collaborateurs des personnalités expérimentées, dont Hans Rydstad, doyen de l’industrie suédoise, et Klas Sandström, expert de la Banque mondiale dans les ressources en eau et la biomasse.

Lire aussi : Hydrogène vert: le gouvernement entend activer l’«Offre Maroc» dès 2024

Afin de poursuivre le développement de son concept et démarrer sa commercialisation, l’entreprise annonce de prochaines levées de fonds, qui s’ajouteront aux 7 millions de couronnes suédoises (près de 670.000 dollars US) déjà levées entre août 2022 et mars 2023. «Au premier trimestre 2024, nous clôturerons le sixième tour de table en levant des capitaux supplémentaires. Les détails de cette opération seront communiqués aux investisseurs et partenaires stratégiques ciblés», précise Magnus Pousette.