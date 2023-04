Hydrogène vert: un groupe chinois va lancer un important projet dans le sud du Maroc

Energy China International Construction Group a récemment signé un protocole d’accord avec les sociétés saoudienne Ajlan Bros et marocaine Gaia Energy pour développer un projet d’hydrogène vert dans le Sud du Royaume. Le projet vise à produire 1,4 million de tonnes d’ammoniac vert par an à partir d’environ 320.000 tonnes d’hydrogène vert, rapportent des sites spécialisés.

Les partenaires du projet seront chargés d’exploiter et d’entretenir l’usine après sa construction, comme le signalent les termes du protocole d’accord signé. Selon le groupe chinois, cette installation fournira de l’énergie propre au Sud du Maroc et à l’Europe.

Rappelons que Gaia Energy, fondée en 2009 par Moundir Zniber, est spécialisée dans le développement, le financement, la construction et l’opération de centrales électriques renouvelables. La compagnie est également présente dans 9 pays africains avec un pipeline de projets de plus de 5 GW (entre l’éolien et le solaire photovoltaïque).