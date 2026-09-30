Economie

Hydrocarbures: le gouvernement rassure sur les stocks et sur le maintien du soutien aux transporteurs

Un pompiste remplissant le réservoir d'une voiture dans une station-service. (Photo d'illustration)

Réunie mercredi 30 septembre à Rabat sous la présidence d’Aziz Akhannouch, la Commission ministérielle chargée du suivi des répercussions des tensions géopolitiques au Moyen-Orient a rassuré sur la disponibilité des stocks énergétiques et la poursuite normale de l’approvisionnement du marché national. Elle a également rappelé la poursuite du soutien direct et exceptionnel aux professionnels du transport.

Par La Rédaction
Le 30/09/2026 à 19h30

Le gouvernement veut rassurer sur l’approvisionnement du marché national dans un contexte de tensions persistantes sur les marchés énergétiques internationaux. Réunie mercredi 30 septembre à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, la Commission ministérielle chargée du suivi des répercussions des tensions géopolitiques au Moyen-Orient sur l’économie nationale a constaté la disponibilité des stocks énergétiques et la poursuite de l’approvisionnement du marché national dans des conditions normales.

Selon le communiqué publié à l’issue de la réunion, l’approvisionnement en produits agricoles et en produits de base se poursuit également dans des conditions normales. La Commission a ainsi souligné la régularité de l’approvisionnement du marché national malgré les tensions géopolitiques et la pression sur l’approvisionnement en produits énergétiques à l’échelle mondiale.

Lire aussi : Gasoil à plus de 15 DH: le gouvernement prolonge d’un mois son soutien aux transporteurs

Le Maroc dispose notamment d’un stock de réserve en gaz butane et en gasoil couvrant entre 40 et 60 jours, précise le communiqué. Ce niveau de réserves est mis en avant alors que la hausse des cours des hydrocarbures au niveau international continue d’avoir des répercussions sur l’économie nationale.

Dans le même cadre, la Commission ministérielle a rappelé la décision de poursuivre le soutien direct et exceptionnel destiné aux professionnels du secteur du transport des marchandises et des personnes. Le gouvernement indique que la valeur de ce soutien devra être en adéquation avec la hausse des cours des hydrocarbures.

Le soutien aux transporteurs se poursuit

L’objectif affiché est de continuer à accompagner les professionnels du transport alors que la hausse des carburants pèse sur leurs coûts. Cette mesure doit également contribuer à garantir la régularité de l’approvisionnement des marchés et le maintien des prestations de transport public avec la tarification actuelle, sans hausse pour les citoyens.

En fait, le ministère du Transport et de la Logistique avait annoncé, le 18 septembre, le lancement d’une tranche de soutien exceptionnel direct au profit des professionnels du transport routier de personnes et de marchandises, couvrant une période de 30 jours.

Les inscriptions au titre de cette tranche avaient été fixées à partir du jeudi 24 septembre sur la plateforme électronique dédiée. Les professionnels du secteur du transport professionnel des marchandises et des personnes pourront, à l’instar des fois précédentes, déposer des demandes pour bénéficier du soutien en fonction des catégories, sur la plateforme https://mouakaba.transport.gov.ma et suivre leurs demandes de manière électronique.

Par La Rédaction
Le 30/09/2026 à 19h30
#aide#transport#Carburants

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