Société

Gasoil à plus de 15 DH: le gouvernement prolonge d’un mois son soutien aux transporteurs

Des poids-lourds alignés à proximité de l'entrée du port de Casablanca.

Le gouvernement remet en marche son dispositif de soutien aux transporteurs routiers, alors que les prix du gasoil viennent de franchir un nouveau seuil symbolique. Une nouvelle tranche d’aide couvrant une période de 30 jours sera ainsi accordée aux professionnels du transport routier de personnes et de marchandises.

Par La Rédaction
Le 18/09/2026 à 16h23

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, vendredi, l’ouverture, à partir du jeudi 24 septembre, des demandes relatives à cette nouvelle tranche sur la plateforme électronique dédiée «Mouakaba».

Cette décision intervient dans un contexte de forte tension sur les prix des carburants. Après plusieurs relèvements successifs depuis la mi-juillet, le prix du gasoil dépasse désormais les 15 dirhams le litre. À Casabanca, le relevé effectué par Le360 le 16 septembre faisait ressortir des prix compris entre 15,30 et 15,33 DH le litre dans plusieurs stations du centre-ville. À cette date, le cumul de la hausse atteignait 2,74 DH par litre depuis la mi-juillet.

Lire aussi : Carburants: voici les tarifs affichés à Casablanca après la hausse de ce mercredi 16 septembre

La nouvelle tranche intervient alors que la pression sur le secteur s’est nettement accentuée. Pour les transporteurs, le carburant constitue l’un des principaux postes de coût, avec un effet direct sur les coûts d’exploitation et, potentiellement, sur les tarifs du transport de marchandises.

Le contexte international demeure lui aussi tendu. Le Brent évolue au-dessus de 100 dollars le baril, tandis que le marché mondial du diesel reste sous pression, notamment en raison de perturbations affectant l’offre et les capacités de raffinage.

Par La Rédaction
Le 18/09/2026 à 16h23
#Transporteurs#Maroc#Carburants

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