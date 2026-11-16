Economie

Découvrez l’école numérique de la ville d’Es-Semara

L'école numérique de la ville d’Es-Semara. (H.Yara/Le360)

Par Hamdi Yara
Le 16/11/2026 à 10h35

VidéoÀ Es-Semara, l’école numérique portée par l’INDH accueille plus de 70 stagiaires venus se former aux métiers du digital, de la cybersécurité à l’IA, en passant par le développement web et l’analyse de données. À travers des formations alliant théorie et pratique, cet établissement entend renforcer les compétences des jeunes et favoriser leur insertion professionnelle, tout en accompagnant le développement économique de la ville.

À Es-Semara, l’école numérique attire un nombre croissant de jeunes intéressés par le digital, un domaine qui s’impose plus que jamais. Plus de 70 stagiaires, désireux de se former aux métiers du numérique -intelligence artificielle comprise- y sont engagés.

Les inscrits suivent une formation qui associe théorie et pratique au sein même de l’établissement, avant de s’orienter vers d’autres secteurs de la ville. L’offre est diversifiée et porte sur des spécialités comme la cybersécurité, l’analyse de données et le développement web. Elle vise à répondre aux besoins du marché de l’emploi, à Es-Semara comme ailleurs sur le territoire national.

Cette attractivité s’explique par la qualité des formations proposées et par l’ampleur de l’espace, qui met à la disposition des stagiaires l’ensemble des moyens pédagogiques nécessaires.

L’école compte sur un encadrement de haut niveau, des équipements numériques et des espaces de lecture. Le360 a recueilli les témoignages de stagiaires dans les différents domaines enseignés par cet espace de formation, porté par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) à Es-Semara. Ces témoignages permettent de mesurer l’effet de la formation sur une partie de la population de la ville.

C’est le cas de Fatima Zahra Reguibi. Elle a confié au site avoir franchi de nombreuses étapes grâce aux formations dont elle a bénéficié à l’école numérique. Elle a ainsi pu faire évoluer son projet depuis Es-Semara, recevoir des commandes venues de l’extérieur de la ville et s’imposer à l’échelle régionale.

Des formations adaptées au marché de l’emploi

Parmi les enseignements proposés aux inscrits figurent aussi les langues étrangères, afin de faciliter l’intercommunication entre l’arabe, le français et l’espagnol. S’y ajoutent les compétences techniques liées au numérique et à l’Intelligence artificielle, présentées comme des conditions incontournables pour accéder à un marché de l’emploi qui repose désormais essentiellement sur la digitalisation.

Cela vaut particulièrement pour Es-Semara, dont le développement s’est accéléré ces derniers temps, avec notamment la réalisation de nouvelles routes ouvrant le Royaume sur son environnement africain, et un aéroport qui relie la ville à Casablanca par des vols directs. Ces infrastructures visent à encourager l’investissement et à attirer des capitaux nationaux et internationaux.

Par Hamdi Yara
Le 16/11/2026 à 10h35
#Es-semara#numérique#école numérique#Sahara marocain#Formation#Enseignement

LEs contenus liés

Tourisme

Tourisme saharien: Es-Semara, une destination touristique unique en devenir

Economie

Royal Air Maroc lance une nouvelle ligne directe reliant Casablanca à Es-Semara

Société

Les travaux d’aménagement de l’axe routier Es-Semara-Mauritanie touchent à leur fin

Economie

PLF 2027: le gouvernement détaille sa feuille de route pour la souveraineté numérique

Articles les plus lus

1
Drogue: Tebboune menace de bombarder «la source», elle est pourtant dans son palais et à son état-major
2
Le voisin
3
EN DIRECT. Intempéries: suivez l’évolution de la situation
4
Derb Ghallef: le projet de transformation relancé, l’expropriation bientôt à l’ordre du jour du conseil de la ville
5
Archives du Quai d’Orsay. Ep. 5. L’alliance que le Polisario proposait à la Mauritanie entre deux bombardements
6
Complots, saboteurs et «guerres hybrides»: dans sa revue officielle, l’armée algérienne se décrit en état de siège permanent
7
Carburants: Fouzi Lekjaa justifie la surtaxe des pétroliers et laisse ouverte la piste d’un plafonnement des marges
8
À Essaouira, Jean-Noël Barrot se mêle aux passants dans la médina
Revues de presse

Voir plus