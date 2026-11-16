Découvrez l’école numérique de la ville d’Es-Semara

À Es-Semara, l’école numérique attire un nombre croissant de jeunes intéressés par le digital, un domaine qui s’impose plus que jamais. Plus de 70 stagiaires, désireux de se former aux métiers du numérique -intelligence artificielle comprise- y sont engagés.

Les inscrits suivent une formation qui associe théorie et pratique au sein même de l’établissement, avant de s’orienter vers d’autres secteurs de la ville. L’offre est diversifiée et porte sur des spécialités comme la cybersécurité, l’analyse de données et le développement web. Elle vise à répondre aux besoins du marché de l’emploi, à Es-Semara comme ailleurs sur le territoire national.

Cette attractivité s’explique par la qualité des formations proposées et par l’ampleur de l’espace, qui met à la disposition des stagiaires l’ensemble des moyens pédagogiques nécessaires.

L’école compte sur un encadrement de haut niveau, des équipements numériques et des espaces de lecture. Le360 a recueilli les témoignages de stagiaires dans les différents domaines enseignés par cet espace de formation, porté par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) à Es-Semara. Ces témoignages permettent de mesurer l’effet de la formation sur une partie de la population de la ville.

C’est le cas de Fatima Zahra Reguibi. Elle a confié au site avoir franchi de nombreuses étapes grâce aux formations dont elle a bénéficié à l’école numérique. Elle a ainsi pu faire évoluer son projet depuis Es-Semara, recevoir des commandes venues de l’extérieur de la ville et s’imposer à l’échelle régionale.

Des formations adaptées au marché de l’emploi

Parmi les enseignements proposés aux inscrits figurent aussi les langues étrangères, afin de faciliter l’intercommunication entre l’arabe, le français et l’espagnol. S’y ajoutent les compétences techniques liées au numérique et à l’Intelligence artificielle, présentées comme des conditions incontournables pour accéder à un marché de l’emploi qui repose désormais essentiellement sur la digitalisation.

Cela vaut particulièrement pour Es-Semara, dont le développement s’est accéléré ces derniers temps, avec notamment la réalisation de nouvelles routes ouvrant le Royaume sur son environnement africain, et un aéroport qui relie la ville à Casablanca par des vols directs. Ces infrastructures visent à encourager l’investissement et à attirer des capitaux nationaux et internationaux.