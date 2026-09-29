BTP: la plateforme TACHRONE.ma revendique 1.200 professionnels vérifiés et lance son application

Yazid Bahraoui, à l’origine du projet, est revenu sur la genèse de TACHRONE.ma ce mardi 29 septembre à Casablanca, lors d’une conférence de presse. L’idée remonte à 2023, lorsqu’il lance son premier projet de promotion immobilière, sur un terrain à Bouznika. N’étant, selon ses propres termes, «ni architecte, ni ingénieur», il explique avoir eu des difficultés à identifier des prestataires fiables pour un chantier engageant des montants importants, «qui peuvent soit faire marcher le projet, soit être un échec». C’est un promoteur immobilier de Bouznika qui l’a finalement mis en contact avec des fournisseurs et des prestataires.

À la même période, il commence à produire du contenu sur la promotion immobilière et reçoit, dit-il, de nombreux messages de personnes à la recherche d’un électricien, d’un plombier ou d’un prestataire à recommander. Dans le même temps, des professionnels le sollicitent pour trouver des clients ou des promoteurs. De ce double constat est née l’idée d’un espace numérique destiné à faire se rencontrer ces deux catégories d’acteurs.

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Pour justifier le positionnement de la plateforme, Yazid Bahraoui a avancé plusieurs données sur le secteur. Selon lui, le BTP représente plus de 6% du PIB marocain et compte plus de 53.000 entreprises. Il a surtout mis en avant un chiffre: plus de 48% des personnes qui construisent au Maroc seraient des auto-constructeurs, c’est-à-dire des particuliers sans réseau dans le secteur, et donc, selon lui, plus exposés aux arnaques sur les chantiers.

Kamélia Firdaous, responsable marketing de TACHRONE.ma, a pour sa part qualifié le marché du BTP d’«opaque», estimant que l’arrivée d’une plateforme numérique dans ce secteur «dérange».

1.200 professionnels référencés, une entreprise retenue sur trois

D’après les chiffres présentés par Kamélia Firdaous, TACHRONE.ma référence aujourd’hui environ 1.200 professionnels: près de 1.100 entreprises et une centaine de maâlems. Ils couvrent, selon elle, l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’architecture et des bureaux d’études jusqu’aux vendeurs de matériaux, répartis dans plus de 40 catégories allant du carrelage à la piscine, en passant par le paysagisme.

La responsable marketing affirme que la plateforme aurait pu compter 4.000 entreprises, mais qu’une seule sur trois est retenue. «Le but, ce n’est pas d’être un annuaire», a-t-elle indiqué. La sélection repose sur une vérification administrative (régularité fiscale, ICE, registre de commerce), ainsi que sur la présentation de photos de projets et de produits réels.

Côté audience, TACHRONE.ma revendique 6.000 utilisateurs par jour, particuliers et professionnels confondus, et 500.000 pages vues par mois. La fonction de prise de contact direct, mise en place il y a environ huit mois selon Kamélia Firdaous, aurait généré plus de 10.000 prises de contact via WhatsApp, par appel ou par le chat de la plateforme.

Première annonce de la conférence: le lancement de l’application mobile

Kamélia Firdaous présente le site web comme une phase de test destinée à vérifier si le marché est prêt. L’application doit permettre aux utilisateurs et aux professionnels de recevoir des notifications instantanées, notamment pour les devis et les demandes d’approbation. Elle est disponible sur iOS; la version Android est attendue dans un délai d’environ deux semaines, selon la responsable marketing.

La mise en relation directe, réponse à un déficit de confiance

La seconde nouveauté découle, selon l’équipe, de demandes récurrentes des utilisateurs. Kamélia Firdaous explique que la plateforme reçoit des messages demandant si tel architecte ou telle entreprise présents sur TACHRONE.ma sont recommandables, signe à ses yeux que «le climat de confiance n’est pas encore instauré».

Le service de mise en relation directe démarre avec la catégorie carrelage. Une dizaine de catégories doivent suivre d’ici la fin du mois, parmi lesquelles des électriciens, des constructeurs et des architectes, à Tanger comme à Casablanca. L’objectif affiché est de fournir aux utilisateurs des devis sous 48 heures, à des prix présentés comme avantageux pour les usagers de la plateforme. Chaque catégorie ne comptera pas plus de trois entreprises, avec un système de roulement en fonction de la demande.

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La responsable marketing a par ailleurs tenu à écarter l’idée d’une «ubérisation» du BTP et de l’immobilier, présentant plutôt TACHRONE.ma comme un accompagnement des entreprises dans leur digitalisation, qui ne se limite pas, selon elle, à «avoir un site web et une page Instagram».

L’accès à la plateforme est gratuit pour les utilisateurs et le restera, a assuré Kamélia Firdaous. L’inscription est également gratuite pour les entreprises. TACHRONE.ma tire ses revenus de fonctionnalités payantes: l’option «boost», qui permet à une entreprise d’apparaître en tête de sa catégorie, est proposée à 4.000 dirhams par an. La mise en relation directe sera facturée 3.000 dirhams par mois aux entreprises.

À court terme, Yazid Bahraoui souhaite que TACHRONE.ma devienne la plateforme marocaine de référence dans le BTP. L’ambition est que tout porteur d’un projet de construction ou de rénovation ait le réflexe de consulter la plateforme.

À moyen terme, l’entreprise vise une implantation sur le continent africain. Présente lors des deux dernières éditions du GITEX, l’équipe dit y avoir rencontré des interlocuteurs sénégalais et ivoiriens faisant état de problèmes identiques à ceux observés au Maroc et l’ayant encouragée à proposer sa solution dans leurs pays.