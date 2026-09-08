Dopés par le Mondial 2030, les géants de l’immobilier signent un retour en force

L’immobilier marocain traverse une période de profonde métamorphose. Après avoir traversé une décennie marquée par des turbulences financières, des retards de livraison et des dettes colossales, les géants nationaux du secteur affichent aujourd’hui une santé retrouvée. Portée par des catalyseurs économiques majeurs, la filière renouvelle ses perspectives et transforme ses bilans autrefois fragilisés en trajectoires de croissance solides, relate le magazine Jeune Afrique dans une analyse dédiée.

Au cœur de cette dynamique, la perspective de la Coupe du monde 2030, coorganisée par le Maroc avec l’Espagne et le Portugal, agit comme un puissant moteur d’entraînement. Pour répondre aux besoins d’un afflux touristique massif et moderniser le visage des grandes métropoles, le Royaume déploie un vaste programme d’infrastructures. Les investissements prévus pour l’organisation de cet événement planétaire dépassent plusieurs milliards de dollars, injectant une liquidité stratégique dans l’urbanisme, le BTP et l’hôtellerie. La création annoncée de dizaines de milliers de nouvelles chambres hôtelières et le développement d’aménagements urbains d’envergure offrent ainsi aux promoteurs l’opportunité de positionner leurs réserves foncières au plus près des futurs pôles d’attraction.

Parallèlement à cette dynamique événementielle, les politiques publiques viennent soutenir la demande locale. Le programme d’aide directe au logement, instauré pour appuyer les ménages modestes et la classe moyenne, dynamise l’ensemble du marché résidentiel. Alors que le pays fait face à un besoin structurel en logements estimé à plus de deux millions d’unités, ce mécanisme financier permet de débloquer les décisions d’achat tout en garantissant des volumes de ventes réguliers aux acteurs du secteur, lit-on dans Jeune Afrique.

Cette conjoncture favorable profite pleinement aux poids lourds de la promotion immobilière, à commencer par le groupe Addoha. Étranglé par l’endettement dix ans plus tôt, le leader historique montre un visage assaini. Grâce à une gestion rigoureuse qui a permis de diviser par près de trois son ratio d’endettement net, l’entreprise enregistre une progression constante de son chiffre d’affaires tout en s’appuyant sur un carnet de commandes garni de plusieurs milliards de dirhams, tant au niveau national qu’en Afrique de l’Ouest.

La tendance est similaire chez Alliances Développement Immobilier. L’opérateur, qui a frôlé la faillite par le passé, retrouve une marge de manœuvre financière appréciable. Fort de préventes en nette hausse et d’une dette désormais maîtrisée, le groupe accélère son déploiement à travers de multiples programmes allant du lotissement d’envergure au haut standing, ciblant notamment les zones côtières et les destinations touristiques phares.

Même reprise de couleurs du côté de Résidences Dar Saada, la filiale dédiée au logement social et intermédiaire. Après des exercices déficitaires, la société est repassée dans le vert et s’engage dans une nouvelle phase de développement marquée par une accélération de ses projets et un repositionnement stratégique plus affirmé.

Entre grands chantiers mondiaux, dispositifs étatiques de soutien à l’accession à la propriété et restructurations financières réussies, le secteur immobilier marocain semble ainsi avoir tourné la page des années sombres pour ouvrir un chapitre d’expansion durable.