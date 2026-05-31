Daam Sakane: un premier bilan prometteur

Le programme d’aide directe au logement, «Daam Sakane», vient de franchir le cap symbolique des 100.000 bénéficiaires effectifs. Ce nouveau dispositif, qui prend progressivement le relais des anciens programmes de logement social, affiche une trajectoire conforme aux projections initiales de l’État, qui table sur environ 100.000 bénéficiaires par an. Entre 2024 et 2025, les demandes déposées sur la plateforme ont bondi de 17,6%, passant de 84.385 à 99.226, indique le magazine Finances News Hebdo.

Dans un entretien accordé au magazine, Hicham Airoud, directeur de l’Habitat et de la Promotion immobilière, confirme que cette évolution confirme l’adhésion des citoyens à un mécanisme plus simple, transparent et entièrement digitalisé: «Au-delà des chiffres, Daam Sakane marque surtout un changement structurel dans la politique de l’habitat au Maroc: nous sommes passés progressivement d’une logique centrée sur le produit immobilier à une logique centrée sur le citoyen, son pouvoir d’achat et son parcours résidentiel».

Devant l’écart constaté entre les 193.000 demandes jugées éligibles et les 101.521 acquisitions réelles, «l’administration se veut rassurante», indique le magazine, selon lequel «la plateforme permet en effet de vérifier son éligibilité en amont, sans obligation d’achat immédiat». En effet, précise Hicham Airoud, «l’écart observé entre les personnes éligibles et les acquisitions effectivement réalisées ne doit donc pas être interprété comme un dysfonctionnement, mais plutôt comme le reflet d’une forte adhésion au programme et d’un dispositif volontairement souple», tout en rappelant que «l’acte d’achat dépend également du rythme de production et de l’accès au financement bancaire».

Par ailleurs, indique Finances News Hebdo, bien que «les Marocains résidant à l’étranger (MRE) représentent 24% des bénéficiaires, le ministère réfute l’idée d’un programme profitant uniquement aux plus aisés». En effet, pour Hicham Airoud, «cette participation démontre la forte confiance des Marocains résidant à l’étranger dans le dispositif national», alors qu’en parallèle, la vocation sociale du programme reste entière: «près de 40% des bénéficiaires ont acquis des logements dont la valeur est inférieure ou égale à 300.000 dirhams, ce qui confirme pleinement la vocation sociale du dispositif». Le profil des acquéreurs –52% de jeunes de moins de 40 ans et 47% de femmes– témoigne d’une «réelle inclusion résidentielle», précise le magazine.

Contrairement aux craintes d’une centralisation de l’aide dans les grandes métropoles en raison du ciblage exclusif sur les logements neufs (avec un permis d’habiter postérieur à janvier 2023), «le programme Daam Sakane semble stimuler l’activité dans plusieurs régions du Royaume», indique Finances News Hebdo, précisant que des provinces comme Fès, Meknès, Kénitra, El Jadida, Oujda ou Béni Mellal enregistrent des volumes importants de transactions. À lui seul, «le milieu rural comptabilise près de 68.000 bénéficiaires», écrit par ailleurs le magazine, relayant Hicham Airoud, selon lequel «l’un des objectifs stratégiques du programme est justement de réduire les disparités territoriales et de favoriser une répartition plus équilibrée de la dynamique immobilière entre les grandes métropoles, les villes moyennes et les petites villes».

La décision qui a été prise «d’exclure le marché de l’occasion répond quant à elle à des impératifs de qualité, de sécurité et de performance énergétique», indique le magazine, qui relaie le fait que «les résultats de cette approche qualitative se traduisent par un taux de satisfaction de près de 70% auprès des bénéficiaires, couplé à une meilleure insertion urbaine: 67,3% des logements se situent à proximité des équipements et services, et 46% des acquéreurs résident désormais à moins de 20 minutes de leur lieu de travail».

En ce qui concerne ses aspects budgétaires et économiques, «la pérennité du programme, [qui a cours] jusqu’en 2028, repose sur une planification pluriannuelle sécurisée», écrit Finances News Hebdo, selon lequel «le dynamisme insufflé par Daam Sakane se ressent déjà sur l’ensemble de l’écosystème national, avec une hausse de 39,62% des mises en chantier depuis l’annonce du dispositif, et une augmentation de 31,84% des ventes de ciment en avril 2026 par rapport à avril 2025». Le magazine précise qu’«à ce jour, la valeur globale des logements acquis s’élève à 41,7 milliards de dirhams, dont 8,32 milliards directement injectés par l’État».