Accès au logement: Al Barid Bank et Al Omrane scellent une alliance à vocation sociale

Al Barid Bank et la Holding Al Omrane s'allient pour renforcer l’accès au logement et à favoriser l’inclusion sociale et territoriale.

Une nouvelle convergence d’acteurs publics vient consolider les mécanismes d’accès au logement au Maroc. Al Barid Bank et la Holding Al Omrane ont annoncé la signature d’un partenariat stratégique destiné à «renforcer l’accès au logement et à favoriser l’inclusion sociale et territoriale», selon les termes du communiqué publié à Rabat.

Cette initiative s’inscrit explicitement dans le cadre des «Hautes Orientations Royales appelant à un développement équilibré, solidaire et durable», traduisant une volonté d’alignement sur les priorités nationales en matière d’aménagement du territoire et de cohésion sociale.

Ce rapprochement repose sur une complémentarité fonctionnelle entre les deux institutions. Al Barid Bank mettra à contribution «son expertise et son maillage territorial» pour déployer «des solutions de financement innovantes et accessibles», destinées à accompagner les projets du Groupe Al Omrane.

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En parallèle, ce dispositif vise à offrir un «accompagnement financier optimisé pour la concrétisation de leurs projets immobiliers», traduisant une approche intégrée combinant production d’habitat et accès au financement.

Cette articulation entre offre immobilière et ingénierie financière constitue le cœur opérationnel du partenariat, avec un ciblage explicite des populations, y compris «au sein des zones les plus éloignées», selon le communiqué.

Au-delà du financement du logement, les deux partenaires entendent élargir le périmètre de leur coopération. Le communiqué précise qu’ils prévoient «l’organisation et la participation conjointe à des manifestations et événements nationaux et internationaux», avec pour objectif de «promouvoir des initiatives à fort impact économique et social» .

Cette dimension traduit une volonté de positionner le partenariat comme un vecteur de diffusion de projets structurants, au-delà du seul segment résidentiel, en intégrant une logique de valorisation économique et institutionnelle.

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L’alliance repose également sur un socle de valeurs partagées. Les deux institutions mettent en avant des principes de «proximité, de citoyenneté et de service de l’intérêt général», qu’elles entendent mobiliser pour «contribuer activement à la mise en œuvre des politiques nationales» en matière d’habitat et de services financiers.

À travers ce positionnement, Al Barid Bank et Al Omrane affirment une approche centrée sur le citoyen, en mobilisant «les leviers de l’innovation, de l’inclusion et de la proximité» pour soutenir un «développement socio-économique équitable et durable».

Ce partenariat s’inscrit dans une logique d’exécution des politiques publiques, en structurant un canal opérationnel entre financement bancaire et production d’habitat. En intégrant un ancrage territorial et une capacité d’intervention sur les projets immobiliers, les deux institutions cherchent à renforcer l’efficacité des dispositifs existants, tout en élargissant leur portée sociale.