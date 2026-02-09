Al Barid Bank confirme la solidité de son engagement RSE-CGEM

Selon un communiqué d’Al Barid Bank, l’évaluation menée a conclu à la pleine conformité et à la maturité du dispositif de Responsabilité sociétale mis en place par la banque, validant l’ensemble des engagements pris dans le cadre de la labellisation. Cette démarche couvre notamment les volets de la gouvernance, des pratiques sociales, de l’impact environnemental et des relations avec les parties prenantes.

À travers cette reconnaissance renouvelée, Al Barid Bank réaffirme son ambition de déployer un modèle bancaire responsable, en cohérence avec sa mission de service public et d’inclusion financière, souligne le communiqué. L’établissement met en avant une approche structurée de la RSE, pleinement intégrée à sa stratégie globale comme à ses activités opérationnelles.