Economie

Al Barid Bank confirme la solidité de son engagement RSE-CGEM

Siège d'Al Barid Bank à Casablanca.

Al Barid Bank a confirmé la solidité des engagements ayant conduit à l’obtention du Label RSE de la CGEM, à l’issue d’une revue indépendante conduite en décembre 2025 par un cabinet spécialisé.

Par Contenu de marque
Le 09/02/2026 à 14h05

Selon un communiqué d’Al Barid Bank, l’évaluation menée a conclu à la pleine conformité et à la maturité du dispositif de Responsabilité sociétale mis en place par la banque, validant l’ensemble des engagements pris dans le cadre de la labellisation. Cette démarche couvre notamment les volets de la gouvernance, des pratiques sociales, de l’impact environnemental et des relations avec les parties prenantes.

À travers cette reconnaissance renouvelée, Al Barid Bank réaffirme son ambition de déployer un modèle bancaire responsable, en cohérence avec sa mission de service public et d’inclusion financière, souligne le communiqué. L’établissement met en avant une approche structurée de la RSE, pleinement intégrée à sa stratégie globale comme à ses activités opérationnelles.

#Al Barid Bank#RSE-CGEM

