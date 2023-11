Prix, localisation, nature: Al Omrane lance une plateforme digitale d’information sur ses produits mis en vente

La nouvelle plateforme d’aide à l’acquisition d’un bien immobilier, accessible sur le site www.alomrane.gov.ma, permettra aux citoyens, dont les Marocains du monde, d’accéder «en ligne et en temps réel à l’ensemble des produits mis en vente publique du Groupe (lots de terrain, unités de logement et locaux commerciaux) sur l’ensemble du territoire national», indique un communique d’Al Omrane.

Cet outil est destiné à garantir aux citoyens «une transparence totale et une facilitation accrue des démarches d’identification des biens répondant à leurs attentes», a-t-on ajouté.

Lors d’une cérémonie organisée au siège du Groupe au quartier Al Ryad à Rabat, le président du directoire, Housni El Ghazaoui a mis en relief l’unité de cette plateforme qui permet au Groupe de «placer le citoyen au centre de la stratégie en amorçant une mue digitale pour mieux servir».

Lire aussi : Aide directe au logement: ce qu’en pensent les promoteurs immobiliers

Toujours selon le communiqué, la plateforme d’aide à l’acquisition, qualifiée d’inédite au Maroc, permettra aux citoyens, «à partir d’une carte géographique du Royaume, de visualiser l’emplacement, la consistance, le plan, le prix, etc., des biens mis en vente publique par le Groupe Al Omrane et d’en choisir celui qui leur convient». Et de poursuivre que le citoyen «peut désormais finaliser son acquisition dans l’agence commerciale du Groupe de son choix partout au Maroc».

Il faut rappeler que le nouveau produit digital d’Al Omrane intervient dans le sillage de la nouvelle stratégie d’aide au logement lancée par le gouvernement à l’initiative du roi Mohammed VI.

Destinée à la classe moyenne, l’aide a été fixée à 100.000 dirhams pour l’acquisition d’un logement neuf dont le prix de vente est inférieur ou égal à 300.000 dirhams TTC. L’aide proposée sera, par ailleurs, de 70.000 dirhams pour l’acquisition d’un logement neuf dont le prix est compris entre 300.000 et 700.000 dirhams TTC.