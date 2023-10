L’Observatoire national du développement humain va évaluer l’impact du programme d’aide sociale directe

Crée en 2006, l’Observatoire national du développement humain (ONDH) est une institution publique qui relève directement du Chef du gouvernement. Sa principale mission est d’évaluer l’impact des projets et des actions gouvernementales en matière de développement humain au Maroc, notamment le programme d’aide sociale directe, dont l’entrée en application est prévue pour la fin du mois de décembre 2023.

«À travers le programme d’aide sociale directe, nous aspirons à mieux agir et à obtenir un meilleur rendement que celui de la Caisse de compensation. L’aide directe va mettre fin à la concentration des systèmes d’aide appliqués jusqu’à présent en rendant le soutien aux couches défavorisées plus efficient», a affirmé, dans un entretien avec Le360, Otmane Gair, président de l’ONDH, poste auquel il a été nommé en juin dernier par le Chef du gouvernement.

Ce programme sera exécuté via le registre social unifié (RSU) de manière «transparente», afin «d’immuniser la cellule familiale contre toute forme de vulnérabilité», a-t-il indiqué, rappelant que «le montant minimal de l’aide sera de 500 dirhams, et pourrait aller jusqu’à 1.050 dirhams par mois».

Pour lui, cet important chantier vise, aux côtés des autres réformes en cours (protection sociale, santé, éducation, habitat…), «à consolider les structures de la société et à améliorer les indicateurs du Maroc» en matière de développement humain sur les plans intérieurs et extérieurs.

«Le programme d’aide sociale directe n’est pas figé, il est susceptible d’une évaluation de son impact et reste par conséquent ouvert à des améliorations», tient toutefois à préciser Otmane Gair.

La mission de l’Observatoire consiste justement à fournir des consultations sur plusieurs thématiques, liées entre autres à l’éducation, à la santé, à l’inclusion, à la gouvernance et à l’économie. Cet organisme s’assigne aussi comme objectif de contribuer au développement d’une «pratique plus avancée du développement humain». Et en tant qu’acteur central, l’ONDH a également pour rôle de «suivre et évaluer les politiques publiques de développement humain et d’appui au renforcement des capacités nationales», conclut son président.