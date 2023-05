Nomination royale: Housni El Ghazaoui nouveau président du directoire du groupe Al Omrane

Nommé ce vendredi 19 mai par le roi Mohammed VI à la présidence du directoire d’Al Omrane, Housni El Ghazaoui remplace Badr Kanouni, à la tête du groupe depuis 2010.

Ingénieur d’Etat en génie civil, lauréat de l’Ecole Mohammedia d’ingénieurs, le nouveau président du groupe Al Omrane a évolué au sein de l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg avant de prendre sa direction en juillet 2021. Parmi les missions qui lui avaient été confiées, figure la direction du Grand Théâtre de Rabat.

Titulaire d’un Master of Business Administration et d’un master d’expert coach, Housni El Ghazaoui a accumulé une grande expérience dans la gestion des entreprises et dans le domaine de l’aménagement urbain.

Il a notamment fait ses armes à la Société nationale des autoroutes du Maroc, où il a occupé les postes de directeur de l’ingénierie, chargé de la stratégie de développement, de l’ingénierie financière, de l’ingénierie d’exploitation et des systèmes d’information, et de directeur des affaires administratives et financières, chargé des affaires financières, des ressources humaines, des marchés, des affaires juridiques et des moyens généraux.

Ancien directeur général adjoint de l’agence Marchica Med Afrique (succursale en Côte d’Ivoire, en 2017), Housni El Ghazaoui a aussi occupé les postes de président-directeur général de la Société d’aménagement de la vallée de l’Ouest Martil, ainsi que de président de Bouregreg Cultures et de Bouregreg Marina au sein de l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg.