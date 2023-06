Automobile: l’équipementier allemand Bertrandt inaugure son usine marocaine

Nouvel investissement dans l’industrie automobile au Maroc. L’Allemand Bertrandt, spécialisé dans les systèmes électriques et électroniques, entre autres pour le secteur automobile, a inauguré ce lundi 5 juin sa première unité marocaine. Sise au Parc Technopolis Rabat Shore, à Sala Al Jadida, celle-ci se trouve également être son premier site en Afrique. Avec cette usine, l’équipementier germanique alimentera dans un premier temps le marché local, avant d’en faire à terme un hub pour desservir les marchés d’Afrique du Nord voire d’Europe, profitant de la proximité géographique du Vieux continent.

Ainsi, d’après le communiqué du groupe Bertrandt, «le nouveau site de Rabat se concentrera sur les systèmes électriques et électroniques, le développement de produits et les services d’industrialisation pour le marché local. Le site du Maroc sera également agrandi pour en faire un pilier important du réseau de développement transnational de Bertrandt».

Corollaire de sa dimension industrielle et technique, l’installation de l’équipementier allemand s’étendra au domaine de la formation. Le groupe Bertrandt évoque en effet des possibilités de partenariat avec des établissements universitaires marocains afin de renforcer son capital humain, dans l’objectif d’atteindre plus de 500 employés au cours des 5 prochaines années.

En dehors de l’automobile, Bertrandt est également présent dans les secteurs de l’aérospatiale et de l’ingénierie mécanique, à travers des solutions sur la numérisation, l’e-mobilité et les systèmes autonomes. Le groupe totalise près de 13.000 employés dans plus de 50 sites dans le monde, en Europe, en Chine et aux États-Unis.