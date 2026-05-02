SIEL 2026: le CNDH déploie une application basée sur l’IA pour démocratiser l’accès aux droits humains

Amina Bouayach, présidente du CNDH, au lancement de l'application interactive de l'institution au SIEL, à Rabat le 1er mai 2026.

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de digitalisation en mettant à la disposition du public une application fondée sur l’intelligence artificielle, permettant d’interroger l’institution sur les thématiques relevant de son champ de compétence. Présentée au stand «Galerie des droits» à l’occasion du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), qui se tient à Rabat jusqu’au 10 mai, cette solution s’inscrit dans une démarche de démocratisation de l’accès à l’information en matière de droits humains.

Le dispositif repose sur une bibliothèque numérique interactive, accessible durant toute la durée du Salon, offrant un accès structuré à l’ensemble des productions du Conseil — rapports, études, avis et recommandations — consultables de manière fluide et intuitive.

Lire aussi : SIEL: le CNDH met en relief la présidence du Maroc du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU

Selon le CNDH, l’application intègre un «système intelligent interactif» permettant aux utilisateurs d’interagir directement avec l’institution, de formuler des requêtes et d’explorer, de manière personnalisée, les différents domaines liés à la promotion et à la protection des droits de l’Homme.

Ce dispositif vise à renforcer l’accessibilité des connaissances accumulées par le Conseil et à en faciliter la diffusion auprès de larges segments de la société.

S’exprimant vendredi à Rabat, Amina Bouayach, présidente du CNDH, a souligné que cette application s’appuie sur l’expertise interne de l’institution. «L’innovation numérique n’est pas une fin en soi, mais un levier pour rapprocher les droits de l’Homme des citoyens et citoyennes et renforcer l’accès effectif à leurs droits», a-t-elle affirmé. Elle a également insisté sur la volonté du Conseil de dépasser certaines perceptions associant les acteurs des droits humains à une réticence vis-à-vis des technologies numériques.

Lire aussi : SIEL 2026: Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, explore l’écriture et la mémoire

Tout en reconnaissant les interrogations que peut susciter l’usage des nouvelles technologies dans ce domaine, Amina Bouayach a mis en avant les opportunités qu’elles offrent pour élargir l’accès au savoir juridique et renforcer l’ouverture de l’institution.

«Cette initiative s’inscrit dans les efforts continus du CNDH pour moderniser ses mécanismes d’interaction et rendre ses ressources accessibles au plus grand nombre», a-t-elle ajouté.