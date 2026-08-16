Culture

Le Rouge des Cendres d’Anissa Tber: une quête de soi entre deux mondes

Anissa Tber, romancière.

Avec Le Rouge des Cendres, son deuxième roman, Anissa Tber signe un récit à la fois délicat et dense, qui tourne autour de l’identité, de la mémoire, de la filiation et de cette envie viscérale de liberté.

Par Noureddine Bousfiha
Le 16/08/2026 à 10h20

On suit Kenza, une jeune Marocaine partie en quête de ses origines, dans une sorte de voyage initiatique qui la mène du Maroc jusqu’en Inde — et surtout, au fond, jusqu’à elle-même.

Mariée à un homme très attaché aux traditions, Kenza vit dans une forme de soumission, mais sous cette surface calme couve une vraie soif d’émancipation. À vingt ans, la découverte qu’elle a été adoptée fait voler en éclats tout ce qu’elle croyait savoir. Qui est-elle vraiment? D’où vient-elle? Retrouver sa mère biologique devient alors bien plus qu’une simple enquête: c’est une quête existentielle, celle d’une femme qui veut réapprendre à écrire sa propre histoire.

Un accident, la perte d’un enfant et une cicatrice au visage précipitent son départ pour l’Inde. À Delhi, dans une ville vibrante de couleurs, de parfums, de foule et de spiritualité, le dépaysement agit comme une renaissance. L’Inde n’est pas qu’un simple décor: elle joue le rôle d’un miroir où Kenza apprend à se regarder autrement.

Entre le Maroc et l’Inde, entre le passé et le présent, entre tradition et modernité, Anissa Tber tisse une narration faite de révélations et de rencontres. Mais c’est la recherche de Zineb, sa mère biologique, qui donne au roman sa plus grande intensité. Leur face-à-face à Delhi, lourd de silences et de non-dits, est l’un des passages les plus bouleversants du livre.

Le Rouge des Cendres, roman d'Anissa Tber.

Le titre, Le Rouge des Cendres, prend alors tout son sens symbolique. La cicatrice de Kenza, trace bien visible d’anciennes blessures, devient aussi la marque d’une métamorphose. Sous les cendres couve encore la braise, prête à renaître. Le roman nous rappelle que l’identité n’est jamais figée: elle se construit dans les pertes, les blessures, les rencontres et dans cette capacité qu’on a de reprendre la main sur notre propre histoire.

Une écriture entre lumière et gravité

Anissa Tber accompagne cette quête d’une plume visuelle, sensible et généreuse. Elle réussit à faire surgir les paysages et les atmosphères tout en restant attentive aux mouvements les plus discrets de l’intime. Sa narration avance entre fragilité et détermination, douleur et apaisement, sans jamais tomber dans le pathos facile.

Le Rouge des Cendres est donc bien plus qu’un roman d’apprentissage. C’est un récit sur la reconquête de soi, sur la façon de transformer une blessure en force, et de faire de ses origines non plus une prison, mais un point de départ. Entre le Maroc et l’Inde, entre la mémoire et le présent, entre l’héritage des traditions et le désir d’émancipation, Kenza parcourt un long chemin vers une vérité qui ne se donne jamais entièrement, mais qui doit se conquérir.

Au final, Anissa Tber livre un roman qui touche à la fois le cœur, les sens et l’esprit. Un livre sur les frontières visibles et invisibles, sur ce que l’on perd pour mieux se retrouver, sur cette part de nous-mêmes qui, même enfouie sous les cendres, continue obstinément de brûler.

Noureddine Bousfiha. Écrivain.

Anissa Tber, Le Rouge des Cendres, Rabat, Kawtar Print, 2026.

Par Noureddine Bousfiha
Le 16/08/2026 à 10h20
#littérature#roman#Anissa Tber#Critique#Noureddine Bousfiha#Fiction

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