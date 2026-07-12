«Hot Maroc» de Yassin Adnan, finaliste du Pisa Book Translation Award: une première pour un roman arabe

À l’occasion de la sixième édition du Pisa Book Translation Award, créé en 2021 et organisé en partenariat avec le département de philosophie, littérature et linguistique de l’Université de Pise, afin de distinguer le travail des traducteurs, le jury a sélectionné trois romans venus d’horizons très différents. On retrouve dans cette sélection, Hot Maroc de Yassin Adnan, traduit de l’arabe par Antonino D’Esposito et publié chez Del Vecchio Editore. Fait important à souligner, il s’agit, selon les organisateurs, de la première fois qu’un roman arabe intègre la short-list de ce prix depuis sa création.

Ce roman marocain devra affronter deux poids lourds de la littérature mondiale, avec L’Impossible retour d’Amélie Nothomb, traduit du français par Federica Di Lella et Ghost Town du romancier taïwanais Kevin Chen, traduit du chinois par Silvia Pozzi.

Publié en arabe en 2016, Hot Maroc s’est imposé au fil des années comme l’un des romans marocains les plus remarqués de sa génération avec un parcours éditorial particulièrement dense incluant des traductions française, anglaise et italienne et une présélection à l’International Prize for Arabic Fiction (IPAF), une sélection au prix Caméléon de l’Université Jean-Moulin Lyon 3, une autre sélection Banipal Prize ainsi qu’au Premio Acerbi.

Lire aussi : L’Académie Goncourt publie ses dix livres coups de cœur de l’été: un roman marocain dans la liste

Le roman suit Rahhal Laâouina, surnommé «L’Écureuil», jeune homme devenu une célébrité des réseaux sociaux, à travers lequel Yassin Adnan dresse le portrait d’un Marrakech contemporain en pleine mutation. Entre réalisme social, satire et chronique du quotidien, l’auteur interroge la frontière de plus en plus floue entre vie réelle et existence virtuelle. Sur le plan stylistique, le roman se distingue par un mélange assumé d’arabe classique, de darija marocaine et de langage numérique, une langue vivante qui reflète la diversité du Maroc d’aujourd’hui et que la traduction italienne d’Antonino D’Esposito a su restituer avec brio.

Le lauréat du Pisa Book Translation Award sera annoncé le 3 octobre, en présence des auteurs et de leurs traducteurs.