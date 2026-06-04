L’Académie Goncourt publie ses dix livres coups de cœur de l’été: un roman marocain dans la liste

C’est son premier roman. Et déjà, elle bénéficie d’une belle reconnaissance. Le soleil se lève deux fois, de la journaliste et écrivaine Soundouss Chraïbi, sorti en février 2026 chez Gallimard, figure dans la liste des dix coups de cœur de l’été de l’Académie Goncourt. Après Espoir de Djaili Amadou Amal, Hélène et Paul Morand de David Bonneau, La guerre, ce sont les noms propres d’Ariane Chemin, le livre de Soundouss Chraïbi se place en quatrième position.

Cette distinction n’est pas seulement une victoire personnelle pour Soundouss Chraïbi; elle confirme la vitalité et le renouvellement thématique de la littérature marocaine d’expression française.

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Le pavé de 256 pages, dont l’intrigue se noue dans un huis clos étouffant et magnétique à Tanger, gravite autour de la figure de Mama Abla, une grand-mère mourante. À travers ce prisme familial, Soundouss Chraïbi explore les traumatismes intergénérationnels, les sacrifices invisibles et les désirs étouffés des femmes de la lignée. L’autrice fait le choix conscient d’écarter les manifestes frontaux ou les slogans militants pour privilégier la puissance narrative de la pudeur. En fouillant les secrets enfouis dans les tiroirs familiaux, elle redonne une voix et une dignité aux mortes et aux oubliées de l’Histoire.

Loin de la Tanger cosmopolite, festive ou bohème tant fantasmée par la littérature occidentale et masculine, Soundouss Chraïbi propose une géographie purement intérieure. La ville y est vécue depuis l’intimité confinée des cours. La maison devient un personnage à part entière: à la fois un sanctuaire protecteur pour l’entre-soi féminin et une prison dorée où se perpétuent les secrets de famille.

Avec cette mise en avant de la prestigieuse Académie Goncourt, Le soleil se lève deux fois s’impose d’ores et déjà comme l’un des événements littéraires incontournables de l’année, promettant à son autrice un bel avenir dans le monde des lettres.