Hassan El Fad (à g.) et Younès Mégri (à d.) lors d'un hommage tenu en l'honneur de ce dernier, le mercredi 25 novembre au Festival international du film de Marrakech. (A.Gadrouz/Le360)

La cérémonie s’est ouverte sur la projection d’une vidéo rappelant les noms et les images de plusieurs artistes disparus au cours de l’année 2026, parmi lesquels Abdelwahab Doukkali, Ismaïl Abou El Kanater, Safia Ziani, Abderrahmane Khayat et Abdelaziz Ramdani, dans un hommage à la mémoire de ces artistes qui ont marqué la scène artistique marocaine.

À l’issue de cette séquence, l’humoriste Hassan El Fad est monté sur scène pour prononcer un long discours consacré à Younès Mégri, dans lequel il a conjugué son admiration pour la carrière artistique de ce dernier et l’humour qui fait sa signature, tout en évoquant certains aspects de la personnalité et de l’expérience de l’artiste honoré.

Au terme de l’intervention de Hassan El Fad, une vidéo retraçant les temps forts de la carrière artistique de Younès Mégri, à travers ses œuvres musicales et cinématographiques, a été projetée, avant que l’écran ne se lève pour laisser apparaître l’interprète de «Lili Twil» face au public. L’artiste s’est alors avancé vers l’avant-scène sous les applaudissements nourris et les acclamations de l’assistance, une scène qui témoignait de l’immense affection et de l’estime dont il jouit auprès des Marocains.

C’est sous les applaudissements du public que Hassan El Fad a remis l’Étoile d’or à Younès Mégri, tandis que l’épouse de ce dernier, Nadia Niazi, venue partager ce moment avec lui, a choisi de rester parmi le public sans monter sur scène.

Sur le tapis rouge, plusieurs artistes marocains ont exprimé leur fierté de voir Younès Mégri honoré, saluant son talent, sa présence humaine et artistique, ainsi que sa contribution à la chanson et au cinéma marocains.

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L’acteur Saïd Bey a déclaré que Younès Mégri dégage une émotion profonde, perceptible aussi bien dans son chant que dans son jeu devant la caméra, ajoutant que ce qui le distingue ne se limite pas à son talent, mais tient aussi à sa gentillesse et à son esprit: «Même loin de la musique et de la caméra, lorsqu’on est assis en sa compagnie, on se trouve face à un être humain merveilleux.»

L’actrice Siham Assif s’est dite fière de cet hommage, décrivant Younès Mégri comme un ami et une figure aimée qui occupe une place particulière dans le cœur des Marocains, et soulignant qu’il a derrière lui un long et brillant parcours artistique, doublé d’un grand raffinement humain.

Pour sa part, la réalisatrice Zakia Tahiri a décrit Younès Mégri comme un artiste au talent exceptionnel, saluant sa présence artistique et l’âme qu’il insuffle aux différentes œuvres auxquelles il participe.

Le réalisateur Faouzi Bensaïdi a évoqué le jeu singulier de Younès Mégri, affirmant qu’il se distingue par une interprétation fondée sur l’économie d’expression et l’absence d’exagération, une qualité qu’il a également relevée dans ses œuvres musicales, où il laisse place à l’émotion sans jamais en faire trop.

Entouré d’artistes

Dans le discours qu’il a prononcé lors de la cérémonie, Younès Mégri a exprimé sa gratitude pour cet hommage, remerciant le roi Mohammed VI, le prince Moulay Rachid, la Fondation du Festival international du film de Marrakech, son vice-président délégué, Faïçal Laraïchi, ainsi que Mélita Toscan du Plantier, pour l’honneur qui lui a été fait.

Il s’est réjoui de partager ce moment avec le public et de recevoir cette distinction aux côtés des artistes internationaux Jeff Goldblum et John Turturro, honorés lors de la même édition.

Younès Mégri est revenu sur ses débuts au sein d’une famille d’artistes : «Je suis né dans une famille où la musique était au cœur de l’existence. Mon père, mes frères et sœurs étaient tous des artistes, entre compositeurs, musiciens et chanteurs, et leur musique a accompagné mon enfance et mon adolescence.»

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Il a poursuivi: «À dix-sept ans, j’ai ressenti le besoin de tracer ma propre voie. C’était un défi, mais aussi une libération, une libération qui m’a permis de suivre mon propre chemin, d’exprimer ma propre vision et de vivre avec passion en créant ma propre musique.»

Il a souligné que l’un de ses rêves, comme celui de nombreux artistes de sa génération, était de voir la chanson marocaine franchir les frontières du pays et toucher un public plus large. Il a ensuite évoqué son passage au cinéma, qui l’a accueilli avec la même générosité que celle qu’il avait connue dans la musique une cinquantaine d’années plus tôt.

Il a ajouté que son parcours cinématographique lui avait permis de côtoyer des artistes d’exception, de travailler avec des acteurs auprès desquels il a beaucoup appris et de collaborer avec des réalisateurs signataires de films marquants, exprimant sa gratitude envers tous ceux qui lui ont fait confiance et l’ont accompagné tout au long de cette aventure.

L’artiste a souligné qu’il n’avait pas abandonné la musique, mais qu’il avait plutôt changé de langage et de mode d’expression, voyant en Marrakech un espace où les arts se rencontrent, dialoguent et s’enrichissent mutuellement.

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Il a également tenu à exprimer sa gratitude envers son épouse, Nadia Niazi, affirmant qu’il ne pouvait évoquer son parcours sans parler de la femme qui l’a accompagné. Il a ajouté: «Nadia, mon épouse, qui a partagé près de cinquante ans de ma vie, a été présente dans les joies comme dans les doutes, dans le bonheur comme dans l’absence, et dans tous les sacrifices qu’impose parfois une vie entièrement consacrée à l’art.» Il a indiqué dédier également cette distinction à son épouse et à ses deux filles, ainsi qu’à ses frères Mahmoud et Hassan et à sa sœur Jalila, qui lui ont transmis une passion pour l’art qui ne l’a jamais quitté, avant d’adresser un message particulier au public, soulignant que l’artiste n’existerait pas sans lui.

Younès Mégri compte parmi les artistes qui ont su allier la musique et le jeu d’acteur au fil d’une longue carrière. Né à Oujda le 15 novembre 1951 dans une famille de musiciens, il compose, chante et joue de la guitare dès son plus jeune âge, avant de se faire un nom dans la chanson marocaine, puis de se tourner vers le cinéma et la télévision, au Maroc comme à l’étranger.

Il a marqué de son empreinte plusieurs films marocains, dont «Le Retour du fils» d’Ahmed Boulane, «Amours voilées» d’Aziz Salmi, «La Symphonie marocaine» de Kamal Kamal et «L’Orchestre des aveugles» de Mohamed Mouftakir. Il a également participé à des productions étrangères, notamment «The Government Inspector» et «Marie de Nazareth», parallèlement à son travail de compositeur de musiques de films.