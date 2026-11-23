Après Jeff Goldblum, honoré la veille, c’était au tour de John Turturro d’être célébré, dimanche 22 novembre, au Palais des Congrès de Marrakech. Une soirée consacrée à l’un des acteurs les plus singuliers du cinéma américain, dont la carrière, longue de plus de quatre décennies, s’est construite au fil de collaborations avec quelques-uns des plus grands réalisateurs contemporains.

C’est à l’actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani qu’est revenu l’honneur de rendre hommage à John Turturro et de lui remettre l’Étoile d’or du Festival. Une distinction venant saluer le parcours d’un artiste qui a su naviguer entre cinéma indépendant, grandes productions hollywoodiennes, théâtre et télévision, sans jamais se laisser enfermer dans un registre unique.

«Je me considère encore comme un débutant»

Au moment de recevoir sa distinction, John Turturro a livré un discours empreint d’humilité, préférant à l’inventaire de ses succès une réflexion sur son rapport au métier et les valeurs héritées de ses parents.

L’acteur a ainsi évoqué une conviction profondément ancrée dans son éducation: la valeur d’une vie se mesure aussi à la qualité du travail accompli. De son père et de sa mère, il a retenu le goût de l’ouvrage bien fait, le souci du détail et cette exigence qui donne tout son sens au geste, qu’il s’agisse de construire une maison ou de confectionner une robe.

Une philosophie qu’il a naturellement fait sienne dans l’exercice de son art, se disant privilégié de pouvoir vivre d’un métier qu’il aime et auquel il s’efforce, à chaque rôle, d’apporter quelque chose de lui-même.

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Reprenant une réflexion de l’écrivain italien Cesare Pavese sur l’importance de commencer, John Turturro a confié se considérer, à bien des égards, toujours comme un débutant. Malgré ses décennies de carrière, chaque nouveau projet représente pour lui une découverte, presque un premier amour. Loin de percevoir l’Étoile d’or comme une consécration définitive, l’acteur y voit avant tout un encouragement à poursuivre ses efforts, à continuer d’essayer, d’apprendre et de se renouveler. Il conclura d’ailleurs son discours par ces mots: «Merci de me donner l’occasion de continuer d’essayer.»

Une déclaration qui a donné une tonalité particulièrement personnelle à cet hommage: celle d’un artiste qui, malgré la reconnaissance et les récompenses, refuse de considérer son parcours comme achevé.

Jeff Goldblum salue l’un de ses acteurs préférés

Sur le tapis rouge, quelques instants avant son entrée au Palais des Congrès, Jeff Goldblum, lui-même distingué la veille par une Étoile d’or, n’a pas caché son admiration pour John Turturro.

Interrogé par Le360 sur l’hommage rendu à son confrère, l’acteur de Jurassic Park et de La Mouche a confié que John Turturro comptait parmi ses acteurs préférés, saluant la richesse et la qualité de sa carrière. Il s’est également dit heureux de faire partie, à ses côtés, du groupe d’artistes honorés cette année à Marrakech.

Un témoignage d’estime qui fait écho à l’esprit de cette 23ème édition, dont les trois hommages célèbrent des trajectoires artistiques très différentes. Après Jeff Goldblum, distingué samedi 21 novembre, et John Turturro ce dimanche, le Festival rendra également hommage au chanteur, compositeur et acteur marocain Younès Mégri, mercredi 25 novembre.

Un acteur qui a marqué plusieurs générations de cinéphiles

Né à Brooklyn en 1957, John Turturro s’est imposé comme l’un des visages incontournables du cinéma américain, grâce à ses collaborations avec Spike Lee et les frères Joel et Ethan Coen.

Avec Spike Lee, il apparaît notamment dans Do the Right Thing (1989) et Jungle Fever (1991). Sous la direction des frères Coen, il livre plusieurs interprétations mémorables, particulièrement dans Barton Fink (1991), qui lui vaut le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes, et The Big Lebowski (1998), où il campe l’excentrique Jesus Quintana.

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Sa filmographie témoigne d’une remarquable diversité. De La Couleur de l’argent de Martin Scorsese à Quiz Show de Robert Redford, en passant par Mia Madre de Nanni Moretti, ou plus récemment La Chambre d’à côté de Pedro Almodóvar, John Turturro a multiplié les univers cinématographiques, passant du drame à la comédie avec une égale aisance.

L’acteur s’est également illustré derrière la caméra. Son premier long métrage, Mac, lui a valu la Caméra d’or au Festival de Cannes en 1992. Il a ensuite réalisé plusieurs films, dont Romance & Cigarettes et Fading Gigolo.

Plus récemment, le public l’a retrouvé dans la série Severance, confirmant sa capacité à se renouveler et à toucher de nouvelles générations de spectateurs.

The Only Living Pickpocket in New York, un nouveau premier rôle présenté en gala

L’hommage s’est prolongé avec la présentation, dans la section Gala, de The Only Living Pickpocket in New York, réalisé par Noah Segan, dans lequel John Turturro tient le rôle principal.

Dans ce long métrage de 88 minutes, l’acteur incarne Harry Lehman, un pickpocket vieillissant du Bronx, dont le savoir-faire n’a plus vraiment sa place dans un New York transformé par les nouvelles technologies.

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Habitué à dérober des portefeuilles, Harry découvre un monde dans lequel l’argent liquide se fait de plus en plus rare et où les cartes bancaires peuvent être bloquées en quelques secondes. Mais un vol mal choisi va l’entraîner dans une course contre la montre à travers les différents quartiers de la ville.

Entre film policier et portrait d’un homme dépassé par son époque, The Only Living Pickpocket in New York explore la disparition progressive d’un certain New York, tout en offrant à John Turturro un rôle qui repose sur la complexité et la vulnérabilité de son personnage.

Le film réunit également Giancarlo Esposito, Steve Buscemi, Tatiana Maslany, Will Price et Victoria Moroles. Il compte parmi ses producteurs exécutifs le cinéaste Rian Johnson, également présent à Marrakech cette année dans le cadre du programme Conversations.