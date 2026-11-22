Plus de cinquante ans de cinéma résumés en quelques minutes, une amie de longue date venue lui rendre hommage et un piano pour prolonger la magie. Samedi 21 novembre, au Palais des Congrès de Marrakech, Jeff Goldblum était à l’honneur de la deuxième soirée de la 23ème édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM). L’acteur américain, dont la carrière traverse plusieurs générations de cinéphiles, a reçu l’Étoile d’or du Festival, saluant un parcours éclectique.

La cérémonie a débuté par l’intervention de Tilda Swinton, venue rendre hommage à celui avec lequel elle a notamment partagé l’affiche de «The Grand Budapest Hotel» réalisé par Wes Anderson en 2014.

Dans un discours empreint d’affection et d’admiration, l’actrice britannique a tenu à souligner combien il serait réducteur de définir Jeff Goldblum comme un simple acteur. À ses yeux, l’artiste dépasse largement les frontières de son métier, tant par la singularité de sa personnalité que par la diversité de ses talents.

Elle a notamment évoqué son tempérament joyeux, sa générosité et sa capacité à partager des moments de bonheur avec ses amis et ses partenaires de travail. Derrière l’interprète de personnages parfois excentriques ou énigmatiques, Tilda Swinton a décrit un homme chaleureux, sincère, joueur et profondément attaché aux relations humaines.

Un portrait affectueux, qui a donné à cet hommage une dimension personnelle, au-delà de la célébration d’une carrière exceptionnelle. «Un demi-siècle de Jeff Goldblum. Quelle beauté!», a-t-elle conclu.

Plus de cinquante ans de cinéma défilent à l’écran

Avant la montée sur scène de Jeff Goldblum pour recevoir son étoile d’Or, la soirée avait démarrée avec la projection d’une longue rétrospective retraçant son parcours cinématographique. Pendant plusieurs minutes, le public a pu redécouvrir une succession d’extraits de films qui ont jalonné sa carrière et marqué l’histoire du cinéma américain.

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Des premières apparitions de l’acteur dans les années 1970 à ses rôles les plus récents, ce montage a fait défiler les multiples visages de Jeff Goldblum, révélant l’extraordinaire diversité de son interprétation.

Parmi les séquences marquantes, celles de «L’Invasion des profanateurs» de Philip Kaufman, de «La Mouche» (1986) de David Cronenberg, dans lequel il incarne un scientifique confronté à une terrifiante métamorphose, mais également de «Jurassic Park» (1993), de Steven Spielberg, où son interprétation du mathématicien Ian Malcolm est devenue emblématique.

Le public a également retrouvé l’acteur dans «Independence Day» (1996), de Roland Emmerich, autre immense succès populaire, ainsi que dans «The Grand Budapest Hotel» où il s’illustre dans l’univers singulier de Wes Anderson.

Des films de science-fiction aux drames psychologiques, en passant par la comédie et le cinéma d’auteur, cette rétrospective a rappelé la capacité de Jeff Goldblum à passer d’un genre à l’autre sans jamais perdre ce style de jeu immédiatement reconnaissable, mêlant humour, étrangeté et élégance.

Une manière, également, de mesurer la longévité d’un acteur qui, à 74 ans, continue de se réinventer, comme en témoigne notamment sa récente participation à l’univers de «Wicked» dans lequel il interprète le Magicien d’Oz.

Une surprise musicale avant l’Étoile d’or

Mais la cérémonie réservait une autre surprise. Au terme de cette rétrospective, lorsque le rideau s’est de nouveau levé, Jeff Goldblum est apparu installé derrière un piano à queue.

L’acteur, également pianiste de jazz accompli, a alors offert au public une prestation musicale, interprétant un enchaînement de morceaux au piano.

Une parenthèse musicale qui a permis de découvrir une autre facette de l’artiste. Car si le grand public l’associe avant tout à ses rôles au cinéma, Jeff Goldblum mène depuis de nombreuses années une carrière parallèle de musicien, notamment avec son groupe, The Mildred Snitzer Orchestra.

Cette prestation a été accueillie par une longue ovation debout, avant que Tilda Swinton ne lui remette l’Étoile d’or du festival.

Un hommage au cinéma et à ceux qui ont accompagné sa carrière

Visiblement ému par l’accueil qui lui a été réservé, Jeff Goldblum a chaleureusement remercié le public marocain, les organisateurs du FIFM et toutes les personnes ayant contribué à son parcours.

L’acteur a notamment exprimé sa reconnaissance aux réalisateurs, scénaristes, techniciens et partenaires de jeu qui lui ont fait confiance au fil des décennies, rappelant que sa carrière s’était construite à travers ces nombreuses rencontres artistiques.

Son discours a également pris une dimension plus universelle lorsqu’il a évoqué le rôle du cinéma dans notre compréhension du monde et des autres.

Pour Jeff Goldblum, les histoires racontées à l’écran ont une importance qui dépasse le simple divertissement. Elles permettent au spectateur de découvrir d’autres vies, d’autres sensibilités et de regarder le monde à travers les yeux d’autrui.

Le cinéma, a-t-il défendu en substance, possède cette capacité précieuse de rappeler ce qui rapproche les êtres humains, au-delà de leurs différences et de leurs divisions. Une conviction qu’il entend continuer à porter à travers les histoires auxquelles il prendra part.

Une déclaration d’amour à son épouse Emilie

L’un des moments les plus personnels de la soirée est toutefois survenu lorsque Jeff Goldblum s’est adressé directement à son épouse, Emilie Livingston, présente à Marrakech.

Dans une véritable déclaration d’amour, l’acteur a salué la force, l’intelligence, l’humour et la bienveillance de celle qui partage sa vie, mais aussi le soutien qu’elle lui apporte au quotidien.

Évoquant cette Étoile d’or venue récompenser l’ensemble de son travail, il a tenu à rappeler que sa plus belle réussite se trouvait ailleurs.

«Le plus beau travail de toute ma vie, c’est de t’aimer», lui a-t-il déclaré, avant de lui renouveler son engagement à l’aimer pour toujours.

Une déclaration particulièrement émouvante, qui a apporté une touche intime à cet hommage consacré à plus d’un demi-siècle de cinéma.

Entre les souvenirs d’une carrière exceptionnelle, l’amitié célébrée par Tilda Swinton, les notes de jazz et les mots d’amour adressés à son épouse, Jeff Goldblum a ainsi offert au festival de Marrakech un hommage à son image: singulier, chaleureux et profondément humain.