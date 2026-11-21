Le tapis rouge a retrouvé son effervescence, vendredi soir, au Palais des Congrès de Marrakech. Acteurs, réalisateurs, producteurs et personnalités du monde culturel se sont succédé devant les photographes pour lancer en grande pompe la 23ème édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), qui se poursuit jusqu’au 28 novembre. Une ouverture marquée par la présence de nombreuses célébrités, mais surtout par l’intervention de Marion Cotillard, véritable figure de proue de cette première soirée.

De retour à Marrakech, treize ans après avoir participé au jury présidé par Martin Scorsese en 2013, l’actrice française, oscarisée pour «La Môme», biopic de la célèbre Edith Piaf, retrouve cette année le festival dans un nouveau rôle, celui de présidente du jury. Une responsabilité qu’elle a abordée en interrogeant le principe même de la compétition artistique.

«Est-ce qu’une compétition entre artistes a un sens?», a-t-elle lancé durant son discours d’ouverture. Une question qui traduit la difficulté, selon elle, de comparer des œuvres nées de sensibilités, de parcours et de visions du monde différents. Car au-delà des récompenses, chaque film représente une aventure humaine et artistique, portée par des équipes qui prennent le risque de raconter une histoire.

«C’est un acte de bravoure de réaliser un film», a-t-elle également souligné, rendant hommage au courage des cinéastes, particulièrement ceux qui présentent leurs premières œuvres.

Dans son intervention, Marion Cotillard a aussi insisté sur le pouvoir du cinéma à dépasser les frontières et les divisions. À travers les récits et les émotions qu’il transmet, le septième art offre, selon elle, la possibilité de découvrir d’autres réalités, de confronter les regards et de mieux comprendre le monde. Un message qui fait écho à la vocation du Festival de Marrakech, dont la compétition officielle privilégie les premiers et deuxièmes longs métrages.

Un jury international pour départager treize films

C’est donc sous le signe de la découverte que s’ouvre cette compétition réunissant treize films en lice pour l’Étoile d’or, après le retrait du film palestino-syrien Chroniques des années de siège, d’Abdallah Al-Khatib.

Pour les départager, Marion Cotillard est entourée de huit personnalités issues de différentes cinématographies: les acteurs Gilles Lellouche, Emma Mackey, Vicky Krieps et Claes Bang, les réalisatrices Kaouther Ben Hania et Ramata-Toulaye Sy, ainsi que les cinéastes Andrew Haigh et Saïd Hamich Benlarbi, ce dernier représentant le Maroc au sein du jury.

Cette diversité des profils accompagne l’ambition affichée par le Festival de révéler de nouvelles voix du cinéma mondial. Une orientation sur laquelle Ali Hajji, coordinateur général du FIFM et membre du comité de sélection, est revenu à notre micro.

«Ça va être une édition extrêmement riche et variée», a-t-il annoncé, évoquant la présence de grands cinéastes internationaux, mais aussi de nombreux jeunes réalisateurs venus présenter leurs œuvres à Marrakech.

Il a aussi rappelé la particularité de cette compétition, exclusivement consacrée aux premiers et deuxièmes longs métrages, et qui constitue ainsi un espace de découverte pour les professionnels comme pour le public.

Pour Mélita Toscan du Plantier, directrice et conseillère du président de la Fondation du FIFM, cette volonté de révéler de nouveaux talents exige aussi un travail constant sur la qualité de la sélection et le prestige du jury. Dans un paysage international où les festivals cherchent à attirer les mêmes films, la réputation des personnalités appelées à les départager représente un véritable atout.

Elle rappelle ainsi combien il est important, pour un jeune réalisateur, de savoir que son premier film sera découvert par des artistes et des cinéastes de renommée internationale. Une reconnaissance qui, indépendamment de l’obtention d’un prix, peut constituer une étape déterminante dans une carrière.

Sur le tapis rouge, des stars séduites par l’esprit du Festival

Cette place accordée à la nouvelle génération a également trouvé un écho auprès des personnalités internationales présentes sur le tapis rouge. Parmi elles, l’actrice britannique Tilda Swinton, habituée des grands rendez-vous cinématographiques, a salué la fraîcheur du Festival de Marrakech, son ouverture à de nouveaux territoires et la présence de talents émergents. Elle a également relevé l’énergie particulière du public, décrivant un événement vivant, porté par la rencontre entre des univers cinématographiques différents.

Un enthousiasme partagé par le réalisateur britannique Andrew Haigh, membre du jury, qui voit dans cette compétition une occasion privilégiée de découvrir des films et des cinéastes encore inconnus de lui. Pour le réalisateur, l’intérêt de Marrakech réside précisément dans cette possibilité d’être surpris par des œuvres nouvelles et des regards singuliers.

De son côté, Saïd Hamich Benlarbi n’a pas caché sa satisfaction de représenter le Maroc au sein de ce jury international. Le réalisateur s’est dit particulièrement heureux de partager cette expérience avec des artistes qu’il admire et dont le travail l’inspire. Une mission qu’il aborde avec enthousiasme, estimant qu’elle sera enrichissante, et même moins stressante que celle de présenter l’un de ses propres films en compétition.

La soirée a également réuni plusieurs figures du cinéma international, dont Jeff Goldblum, l’une des personnalités auxquelles cette édition rend hommage, ainsi que Gilles Lellouche et Aure Atika.

Cette dernière a d’ailleurs exprimé son admiration pour le rayonnement pris par le Festival de Marrakech. L’actrice française a salué le travail des organisateurs, estimant que la qualité des jurys et le prestige des invités n’avaient désormais presque rien à envier aux plus grands rendez-vous cinématographiques internationaux, notamment Cannes.

Le cinéma marocain également à l’honneur

Aux côtés des célébrités internationales, plusieurs personnalités marocaines ont également foulé le tapis rouge, dont la réalisatrice et productrice Zhor Fassi Fihri, qui a exprimé sa joie de présenter son film «L’homme des signes» inspiré de l’histoire de l’artiste et président de la Fondation Nationale des Musées, Mehdi Qotbi.

Un moment particulier pour celle que le public connaît davantage comme productrice et qui entend désormais faire découvrir son univers de réalisatrice. Elle a confié son bonheur de partager cette nouvelle étape de son parcours avec les spectateurs et l’équipe artistique de son film.

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Présent lui aussi à cette soirée inaugurale, Mehdi Qotbi a salué le travail de Zhor Fassi Fihri, soulignant son engagement dans l’écriture et l’adaptation. Il en a profité pour adresser un message d’encouragement aux jeunes, les invitant à persévérer et à ne jamais renoncer à leurs ambitions.

La cérémonie d’ouverture a par ailleurs été suivie de la projection de «Mona», une comédie réalisée par Jesse Eisenberg, avec Julianne Moore, Paul Giamatti, Halle Bailey et Colton Ryan. Le film raconte le parcours d’une femme au foyer discrète qui se découvre une passion inattendue pour le théâtre amateur, une expérience qui va progressivement transformer sa vie.

Pendant neuf jours, Marrakech accueillera projections, rencontres et hommages, à Jeff Goldblum, John Turturro et à l’artiste marocain Younès Mégri. Au total, 76 films issus de 39 pays figurent au programme de cette édition, qui entend faire dialoguer les grandes figures du cinéma international avec une nouvelle génération de réalisateurs.