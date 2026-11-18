À l’approche de sa 23e édition, qui réunira des personnalités du cinéma international et de nouvelles générations de cinéastes, le Festival International du Film de Marrakech doit composer avec le retrait d’un film de sa Compétition officielle. Une décision intervenue alors que les préparatifs de l’événement touchent à leur fin. Dans cet entretien, Ali Hajji revient sur les circonstances de ce retrait, les choix qui ont guidé la sélection, les rencontres attendues avec les grandes figures du cinéma et la place réservée aux productions marocaines. Il dresse également le bilan des Ateliers de l’Atlas et évoque les retombées du Festival sur l’industrie cinématographique nationale.

À deux jours du démarrage du Festival international du film de Marrakech, le film palestino-syrien «Chroniques des années de siège» a été retiré de la compétition. Qu’est-ce qui explique cette décision et le film sera-t-il remplacé?

Ali Hajji : Le retrait du film «Chroniques des années de siège» résulte d’une décision de la société de production algérienne Issaad Film Productions, détentrice des droits du film.

Le réalisateur palestino-syrien Abdallah Al-Khatib, ainsi que les acteurs et artistes palestiniens ayant participé au film, se sont fermement opposés à cette décision et ont exprimé leur souhait de présenter leur travail à Marrakech.

Le film avait d’ailleurs bénéficié du soutien des Ateliers de l’Atlas, le programme de développement de talents du Festival de Marrakech dédié aux cinéastes et producteurs du Maroc, du monde arabe et d’Afrique. Il y avait remporté le Prix Atlas à la postproduction, doté de 20.000 euros, avant d’être sélectionné à la Berlinale, où il a reçu le prix du meilleur premier long métrage.

Le Festival, tenu de respecter la décision de la société détentrice des droits, a pris acte de ce retrait. Le film ne sera pas remplacé et la Compétition officielle comptera donc 13 films cette année.

Quels sont les principaux temps forts de la 23e édition qui s’ouvre ce vendredi 20 novembre?

En vingt-trois éditions, le Festival de Marrakech a progressivement élargi ses horizons, donnant une place toujours plus importante à ce qui se joue autour des films: les rencontres, les échanges, les découvertes et les projets qui prennent naissance. On peut y voir le premier film d’un jeune cinéaste encore inconnu, rencontrer un réalisateur dont on admire l’œuvre depuis des années, assister à un débat où les questions du public apportent un éclairage nouveau sur le film qui vient d’être projeté, ou voir des centaines de spectateurs se presser pour une œuvre venue de l’autre bout du monde.

À cette effervescence s’ajoutent les rencontres professionnelles, les projets qui prennent forme aux Ateliers de l’Atlas et les séances qui permettent aux plus jeunes de vivre leurs premières expériences de cinéma sur grand écran. Toutes ces dimensions se sont développées au fil des années et se nourrissent les unes les autres, avec toujours le même désir de faire vivre le cinéma au plus grand nombre.

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La programmation initialement annoncée pour cette 23e édition réunissait 76 films venus de 39 pays, dont dix premières mondiales. Elle fait coexister des œuvres très différentes, des grandes productions américaines aux propositions les plus audacieuses du cinéma d’auteur, avec une attention particulière portée aux nouvelles générations de cinéastes. Elle reflète aussi la vitalité de la création cinématographique actuelle, à travers des films qui empruntent des voies narratives et esthétiques parfois très éloignées les unes des autres.

Le Festival s’ouvrira avec «The Debut», le nouveau film de Jesse Eisenberg, avec Julianne Moore. Nous présenterons également «Artificial» de Luca Guadagnino, qui revient sur la naissance de ChatGPT, «Paper Tiger» de James Gray, un thriller avec Adam Driver, Scarlett Johansson et Miles Teller, «The Only Living Pickpocket» in New York, qui marque le grand retour de John Turturro, ou encore «La Más Dulce» de Laïla Marrakchi, choisi pour représenter le Maroc aux Oscars.

Au total, onze films de notre programmation ont été sélectionnés par leur pays pour concourir à l’Oscar du meilleur film international, un chiffre particulièrement significatif à quelques semaines des grandes échéances de la saison des prix.

La Compétition officielle est le cœur battant de notre sélection. Initialement composée de quatorze premiers et deuxièmes longs métrages, elle révèle des cinéastes aux univers déjà très affirmés, capables de porter un regard personnel sur le monde et d’explorer des formes narratives parfois inattendues. Ces films seront départagés par un jury présidé par Marion Cotillard, qui assume pour la première fois la présidence du jury d’un grand festival international. Elle sera entourée de huit personnalités aux parcours très différents, parmi lesquelles Vicky Krieps, Kaouther Ben Hania, Andrew Haigh, Emma Mackey et Saïd Hamich Benlarbi.

Nous rendrons également hommage à trois artistes qui ont marqué le cinéma chacun à leur manière : Jeff Goldblum, John Turturro et Younès Mégri. Les Conversations accueilleront dix personnalités, dont Xavier Dolan, Cristian Mungiu et Monica Bellucci.

Ces rencontres sont devenues des rendez-vous privilégiés avec le public, où les artistes reviennent librement sur leur parcours, les films qui les ont marqués, leurs choix de cinéma et les expériences qui ont façonné leur œuvre.

Enfin, les sections Horizons et 11e Continent réservent de nombreuses découvertes, tandis que le cinéma marocain sera particulièrement présent cette année, avec douze films auxquels s’ajoutent trois coproductions marocaines réalisées ou coréalisées par des cinéastes étrangers. Les Ateliers de l’Atlas poursuivront également leur travail auprès des cinéastes et producteurs marocains, arabes et africains, avec trente projets et films retenus pour cette neuvième édition.

Comment avez-vous choisi les dix personnalités invitées aux Conversations cette année?

Les Conversations occupent une place particulière dans la programmation du Festival. Elles permettent de prendre le temps d’explorer le parcours d’un artiste, de comprendre ce qui nourrit son cinéma, de revenir sur les rencontres, les influences et les choix qui ont façonné son œuvre. Nous invitons des personnalités dont l’expérience et la manière d’aborder leur métier peuvent donner lieu à des échanges riches, parfois très personnels, avec le public.

Cette année, nous avons souhaité réunir des artistes qui entretiennent des rapports très différents au cinéma. James Gray, Cristian Mungiu et Luca Guadagnino ont chacun construit une œuvre profondément personnelle, avec des univers et des approches de la mise en scène qui leur appartiennent. Rian Johnson a développé une manière très inventive de revisiter les codes du cinéma de genre, tout en s’adressant à un large public. Xavier Dolan, qui s’est imposé dès ses premiers films avec une écriture d’une grande intensité, a suivi un parcours assez exceptionnel. Quant à Arthur Harari, il appartient à cette génération de cinéastes qui passent avec une grande liberté de l’écriture à la réalisation et au jeu.

Nous accueillerons également Monica Bellucci, Jeff Goldblum et John Turturro, trois artistes dont les carrières traversent plusieurs décennies de cinéma. Ils ont travaillé avec des réalisateurs aux univers parfois radicalement opposés, passant des grandes productions internationales à des films plus indépendants, et chacun a développé une relation très particulière avec les personnages qu’il incarne. Leur expérience offre une matière formidable pour parler du métier d’acteur et de la manière dont une carrière se construit et évolue.

La présence de Laïla Marrakchi est également importante. Depuis «Marock», qui a marqué toute une génération de spectateurs et ouvert de nouvelles perspectives dans le cinéma marocain, elle a réalisé «Rock the Casbah» et mené en parallèle une solide carrière dans la réalisation de séries internationales comme «Le Bureau des légendes» et «The Eddy», pour Netflix. Avec La Más Dulce, elle poursuit un parcours qui témoigne de sa capacité à évoluer entre différents formats et univers. Cette conversation sera l’occasion de revenir sur plus de vingt ans de création et sur l’évolution de son regard de cinéaste.

Ce qui rend ces conversations particulièrement intéressantes, c’est aussi la place qu’y prend le public. À Marrakech, les spectateurs connaissent souvent très bien les films, posent des questions précises, parfois surprenantes, et les invités se prêtent volontiers à des échanges qui dépassent le cadre habituel des entretiens promotionnels. Certaines discussions prennent ainsi des directions imprévues, et c’est souvent là que surgissent les moments les plus mémorables.

La sélection représente cette année 39 pays, contre 31 l’an dernier. Comment expliquez-vous cette diversité géographique croissante?

Cette progression est avant tout le résultat de nos choix de programmation. Nous ne cherchons pas à atteindre un nombre déterminé de pays: nous sélectionnons les films pour leurs qualités cinématographiques, sans nous imposer de quotas géographiques. Cette année, nos choix nous ont conduits vers 39 pays, ce qui témoigne aussi de l’émergence de cinématographies de plus en plus présentes sur la scène internationale.

Cette ouverture est essentielle à Marrakech, où nous souhaitons offrir au public marocain un accès à des œuvres venues de tous les continents, y compris de pays dont les films sont rarement distribués dans nos salles. C’est aussi l’une des vocations du festival : permettre à des cinémas qui circulent peu de rencontrer de nouveaux spectateurs.

Quelle place le cinéma marocain occupe t-il dans cette édition?

Le cinéma marocain traverse une période particulièrement intéressante. Sa production s’est considérablement développée, mais ce qui me paraît surtout important, c’est la diversité des films qui se font aujourd’hui. Nous avons des cinéastes de plusieurs générations, des écritures très différentes, des réalisateurs qui travaillent au Maroc et d’autres qui construisent leur parcours entre plusieurs pays.

«Il y a aussi un phénomène que je trouve révélateur de l’évolution de notre industrie : des réalisateurs étrangers viennent désormais raconter des histoires marocaines en travaillant avec nos comédiens et nos équipes.» — Ali Hajji, coordinateur général du Festival et membre du comité de sélection

Cette pluralité est une richesse. Elle montre que notre cinéma gagne en liberté et qu’il échappe de plus en plus aux catégories dans lesquelles on a longtemps voulu l’enfermer.

Cette année, nous présentons douze films marocains, auxquels s’ajoutent trois coproductions marocaines réalisées ou coréalisées par des cinéastes étrangers. Cela représente quinze films liés à notre cinématographie, répartis dans plusieurs sections du Festival.

En Compétition officielle, nous avons «Alkebulan», le deuxième long métrage de Yassine Marco Marroccu, une œuvre qui emprunte au cinéma d’aventure et témoigne d’une véritable ambition de mise en scène.

Le Panorama du cinéma marocain rassemble six films, parmi lesquels «Bardi» de Tala Hadid, «Cagoules» de Mohamed Mouftakir, «L’Homme des signes» de Zhor Fassi Fihri et «Jusqu’à l’aube» de Mohamed Zineddaine. Nous présentons également «Toutes sauf ma mère» de Mohcine Besri dans la section Jeune public et familles. Ce sont des films très différents, qui montrent l’étendue des territoires explorés par nos cinéastes.

Il y a aussi un phénomène que je trouve révélateur de l’évolution de notre industrie: des réalisateurs étrangers viennent désormais raconter des histoires marocaines en travaillant avec nos comédiens et nos équipes.

«Waves of Silence» , du cinéaste irano-norvégien Farzad Samsami, a été tourné au Maroc, en darija, avec notamment Amine Ennaji, Nisrin Erradi et Younès Bouab. «Les Roses de Marrakech», de l’Italienne Ginevra Elkann, réunit Nisrin Erradi et Fanny Ardant. Et «Leila et la nuit», du Brésilien Fellipe Barbosa, avec Othmane Zine à la coréalisation, revient sur le destin tragique de la photographe Leïla Alaoui.

Ces trois coproductions illustrent aussi l’intérêt de cinéastes étrangers pour des histoires ancrées au Maroc, qu’ils choisissent de raconter en s’entourant de comédiens et de professionnels marocains. Ces collaborations apportent d’autres regards sur notre pays et permettent à nos talents de participer à des projets portés par des réalisateurs venus d’horizons différents.

Plus largement, le cinéma marocain a parcouru un chemin considérable depuis la création du festival en 2001. La production s’est développée, de nouvelles générations de cinéastes ont émergé et nos films sont régulièrement présents dans les grands festivals internationaux. Ce qui est particulièrement intéressant aujourd’hui, c’est la pluralité des écritures et des univers qui s’affirment, comme en témoigne la sélection marocaine de cette 23e édition.

Plusieurs films de la Compétition abordent les conflits, la violence ou les fractures sociales. Que révèlent-ils des préoccupations de la nouvelle génération de cinéastes ?

Cette compétition offre un aperçu passionnant de la diversité des regards que porte une nouvelle génération de cinéastes sur le monde contemporain. Leurs films s’emparent de réalités politiques et sociales parfois complexes, mais ils se distinguent surtout par la liberté de leurs approches, la diversité de leurs écritures et leur capacité à renouveler les formes du récit cinématographique. Derrière des histoires souvent ancrées dans des contextes très précis, on découvre des préoccupations et des questionnements qui résonnent bien au-delà des frontières.

Pour autant, il serait réducteur de regarder cette sélection uniquement à travers les sujets qu’elle aborde. Ce qui fait la valeur d’un film, c’est aussi la façon dont son réalisateur transforme une réalité en cinéma.

Prenons «Furies», de Rami Kodeih. Le film se déroule dans le Liban de la crise économique, mais le cinéaste choisit de raconter cette réalité à travers un braquage de banque, avec une énergie et une tension qui empruntent au thriller. «Congo Boy», de Rafiki Fariala, suit un jeune réfugié qui rêve de musique: c’est un film où le désir de vivre et de créer occupe une place essentielle.

D’autres œuvres explorent des territoires plus intimes. «Chicas tristes», de Fernanda Tovar, s’intéresse à une amitié bouleversée par une agression sexuelle. «The World Before», de Yoon Dan-bi, aborde les premiers sentiments amoureux avec une grande délicatesse. Et «A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra», de Jacqueline Lentzou, propose une écriture particulièrement libre, qui joue avec les frontières du réalisme.

Ce qui se dégage de cette sélection, c’est une génération qui refuse les formes imposées. Ces cinéastes passent d’un registre à l’autre, mélangent les genres, inventent parfois des récits très inattendus pour parler de leur époque.

Je crois d’ailleurs qu’il faut se méfier de la tentation de demander aux jeunes cinéastes de représenter leur pays ou de témoigner des difficultés du monde. Nous les sélectionnons avant tout pour leur talent, la singularité de leur regard et leur capacité à inventer leur propre langage cinématographique. Certains font déjà preuve, dès leur premier ou deuxième film, d’une maîtrise et d’une liberté de mise en scène impressionnantes.

Douze films de cette édition sont passés par les Ateliers de l’Atlas. Quel bilan tirez-vous de ce programme ?

Il y a un chiffre que je trouve particulièrement parlant: depuis 2019, quarante-deux films accompagnés par les Ateliers de l’Atlas ont été sélectionnés à Cannes, Venise ou Berlin. Pour un programme créé en 2018, c’est un résultat considérable. Et cette année, douze films issus des Ateliers figurent dans notre propre sélection, portant à cinquante-cinq le nombre de ces œuvres présentées au Festival au fil des éditions.

«Depuis leur création, les Ateliers ont accompagné 242 projets et films, dont 111 marocains. Cette année, nous avons reçu 410 candidatures pour 30 projets et films retenus. Ces chiffres montrent à quel point les Ateliers sont devenus un rendez-vous identifié et recherché par les professionnels de la région.» — Ali Hajji, coordinateur général du Festival et membre du comité de sélection

Ces résultats sont importants parce qu’ils correspondent exactement à ce que nous cherchions à construire: un espace où des cinéastes marocains, arabes et africains peuvent développer leurs projets, rencontrer des partenaires, accéder à des financements et trouver leur place dans une industrie internationale dont les mécanismes sont parfois difficiles à pénétrer.

Depuis leur création, les Ateliers ont accompagné 242 projets et films, dont 111 marocains. Cette année, nous avons reçu 410 candidatures pour 30 projets et films retenus. Ces chiffres montrent à quel point les Ateliers sont devenus un rendez-vous identifié et recherché par les professionnels de la région.

Mais derrière les statistiques, il y a surtout des trajectoires de films et de cinéastes. Je pense à «La Mère de tous les mensonges» d’Asmae El Moudir, qui a été distingué à Cannes puis a remporté l’Étoile d’or à Marrakech en 2023, avant de poursuivre une carrière internationale exceptionnelle. Ou à «La Más Dulce» de Laïla Marrakchi, que nous avons accompagné à plusieurs étapes de son parcours et qui a été sélectionné cette année à Un Certain Regard à Cannes.

Il est également intéressant de voir que les Ateliers accueillent aussi bien de jeunes réalisateurs qui préparent leur premier film que des cinéastes déjà reconnus. Cela crée un environnement de travail où les expériences se croisent et où les collaborations peuvent naître très naturellement.

Nous avons progressivement élargi cette démarche avec les différents programmes Atlas. Atlas Station accompagne de jeunes professionnels marocains. Atlas Press est un atelier d’initiation et de perfectionnement à la critique de cinéma. Et les Atlas Distribution Meetings, ainsi que les Atlas Distribution Awards, s’intéressent à une question décisive : comment permettre aux films de circuler et de trouver leurs spectateurs ?

Car un film peut être remarqué dans un grand festival et rencontrer ensuite d’immenses difficultés pour être distribué. C’est une réalité particulièrement forte pour les cinématographies de notre région.

Les Ateliers ont donc pris une dimension qui dépasse désormais le seul développement des projets. Ils participent à la structuration d’un environnement professionnel, à la création de réseaux durables et à l’émergence de nouvelles générations de cinéastes et de producteurs. C’est l’une des réalisations du Festival dont nous pouvons être particulièrement fiers.

Le Festival a toujours défendu un accès gratuit aux projections. Comment cette volonté se traduit-elle concrètement pour le public ?

La gratuité est l’un des choix fondateurs du Festival et nous y sommes profondément attachés. Elle permet à des spectateurs qui n’ont pas nécessairement l’habitude de fréquenter les salles de cinéma de découvrir des œuvres venues du monde entier, de rencontrer leurs réalisateurs et de participer à un grand événement culturel international.

Je pense que cette dimension a joué un rôle essentiel dans la relation que Marrakech a construite avec son public. Nous avons des spectateurs très fidèles, qui suivent le Festival depuis des années, mais aussi beaucoup de jeunes qui y découvrent des films qu’ils n’auraient probablement jamais eu l’occasion de voir autrement.

Cette année, nous proposons 106 projections et 88 présentations et débats, au Palais des Congrès, au cinéma Le Colisée et au Musée Yves Saint Laurent. Les séances sont accompagnées, autant que possible, par les équipes des films.

Cette présence des réalisateurs et des acteurs change profondément l’expérience du spectateur. Un film prend souvent une autre dimension lorsqu’on peut, après la projection, écouter celui ou celle qui l’a réalisé, comprendre ses choix ou lui poser directement une question.

Nous accordons également une attention particulière aux plus jeunes. La section Jeune public et familles propose onze séances destinées aux enfants, aux adolescents et à leurs proches. Il est important que le Festival soit aussi un lieu où se construisent les premières expériences de cinéma, celles dont on se souvient longtemps.

Nous avons accueilli près de 45.000 spectateurs lors de la dernière édition. Ce chiffre témoigne de la place que le Festival occupe désormais dans la vie culturelle de Marrakech.

Il y a quelque chose d’assez remarquable à voir des salles remplies pour des films venus de pays très différents, parfois sans vedettes connues et sans aucune exposition commerciale préalable. Cela montre qu’il existe au Maroc un public curieux, disponible pour des propositions exigeantes, dès lors qu’on lui donne la possibilité de les découvrir.

Au-delà de son rayonnement artistique et international, quel impact concret le Festival a-t-il sur l’industrie cinématographique marocaine ?

Je crois que l’une des évolutions les plus importantes du Festival est précisément là. Au fil des années, Marrakech a acquis une place qui lui permet d’agir sur plusieurs dimensions de notre cinéma : la découverte des talents, le développement des films, les collaborations professionnelles, leur circulation internationale et leur rencontre avec le public.

En 2001, lorsque le Festival a été créé, le paysage cinématographique marocain était très différent. La production nationale était encore limitée, les occasions de rencontrer les grands professionnels internationaux étaient beaucoup plus rares et les possibilités de financement et de coproduction étaient moins développées.

Le Festival a accompagné la transformation de ce paysage. Il a permis aux cinéastes marocains de présenter leurs œuvres aux côtés de films venus du monde entier, devant des spectateurs, des critiques, des distributeurs et des professionnels internationaux. Cette mise en relation est essentielle, car une carrière cinématographique se construit aussi à travers les rencontres, les échanges et les collaborations.

«Nous parlons beaucoup, et à juste titre, de la reconnaissance internationale de notre cinéma. Mais son développement dépend aussi de sa capacité à rencontrer les spectateurs au Maroc. Un festival comme Marrakech peut contribuer à renforcer cette relation, à créer de la curiosité pour nos films et à installer le cinéma dans les habitudes culturelles de nouvelles générations.» — Ali Hajji, coordinateur général du Festival et membre du comité de sélection

Avec la création des Ateliers de l’Atlas en 2018, nous avons franchi une nouvelle étape. Nous disposons aujourd’hui d’un programme professionnel qui accompagne concrètement les films, depuis leurs premières phases de développement jusqu’aux enjeux de distribution. Et les résultats sont là, avec des œuvres soutenues à Marrakech qui se retrouvent ensuite dans les sélections des plus grands festivals.

Cette présence internationale a des conséquences très concrètes. Elle facilite l’accès à de nouveaux partenaires, renforce la crédibilité des producteurs, ouvre des possibilités de financement et contribue à faire connaître les talents marocains auprès de professionnels qui peuvent ensuite travailler avec eux sur d’autres projets.

Le Festival participe à cette dynamique en mettant les personnes en relation et en donnant de la visibilité aux œuvres. Il ne faut pas sous-estimer l’importance de ces rencontres. Un réalisateur peut y trouver son futur producteur, un projet peut convaincre un partenaire étranger, un film peut attirer l’attention d’un distributeur. Ce sont parfois des échanges de quelques minutes qui font avancer un projet de plusieurs années.

Il y a enfin une dimension qui me paraît fondamentale: le rapport au public marocain. Nous parlons beaucoup, et à juste titre, de la reconnaissance internationale de notre cinéma. Mais son développement dépend aussi de sa capacité à rencontrer les spectateurs au Maroc. Un festival comme Marrakech peut contribuer à renforcer cette relation, à créer de la curiosité pour nos films et à installer le cinéma dans les habitudes culturelles de nouvelles générations.

Aujourd’hui, Marrakech réunit dans un même événement des artistes de renommée mondiale, de jeunes cinéastes, des producteurs, des distributeurs, des critiques et un public nombreux. Cette concentration de talents et de compétences crée une dynamique dont les effets se prolongent tout au long de l’année.

C’est probablement ce qui mesure le mieux le chemin parcouru: le festival compte désormais autant par les films qu’il présente que par ceux qu’il contribue à faire naître et à faire voyager.