Avec trois longs métrages à son actif, Arthur Harari s’est imposé comme une voix singulière du cinéma français. De «Diamant noir», plongée dans un univers familial traversé par la vengeance, à «Onoda, 10 000 nuits dans la jungle», récit d’un soldat japonais prisonnier de ses convictions, le cinéaste explore des personnages confrontés à leurs propres contradictions.

Une exploration qu’il poursuit dans «L’Inconnue», son troisième long métrage, présenté en compétition au Festival de Cannes en 2026. Porté par Léa Seydoux et Niels Schneider, le film interroge les frontières de l’identité, du corps et du genre.

Arthur Harari est également connu pour sa collaboration avec la réalisatrice Justine Triet, avec laquelle il a cosigné le scénario d’«Anatomie d’une chute», Palme d’or à Cannes en 2023 et Oscar du meilleur scénario original en 2024.

Présent cette année à Marrakech parmi les personnalités invitées des Conversations du Festival, le réalisateur se prête au jeu de l’interview avec Le360. L’occasion de l’interroger sur son œuvre, l’évolution de son regard de cinéaste, les effets de la consécration internationale et sa complicité artistique avec sa compagne Justine Triet. Mais aussi d’aborder une question qui agite désormais les milieux de la création: quelle place l’intelligence artificielle peut-elle prendre dans l’écriture d’un film, et que devient alors la notion d’auteur?

Le360: Vous faites partie des personnalités qui vont animer les Conversations au Festival cette année. Comment envisagez-vous cette rencontre avec le grand public, ici à Marrakech?

Arthur Harari: Je suis très stimulé, très content. J’ai entendu que le public était très jeune et très curieux. Et cela va forcément être différent de ce qui se passe quand je rencontre des gens en France, par exemple, ou aux États-Unis. Enfin, c’est à chaque fois très différent. C’est la première fois que je suis à Marrakech. Je suis déjà venu au Festival de Rabat il y a quelques années, et j’en ai un souvenir d’ailleurs très, très vivant, très neuf. Donc je suis très content.

«Les films que je fais parlent beaucoup d’une espèce de soif de délivrance, de régénération, comme ça, qui passe par des choses douloureuses.» — Arthur Harari, réalisateur, scénariste.

Dans vos films, vous avez exploré la vengeance dans Diamant noir, puis l’obsession dans Onoda. Aujourd’hui, il y a la perte de l’identité dans L’Inconnue. Est-ce que, finalement, tous vos films ne racontent pas des personnages qui cherchent à s’éloigner de ce qu’ils sont réellement, à s’échapper d’eux-mêmes?

Oui, absolument. Je me suis rendu compte de ça. Les films que je fais parlent beaucoup d’une espèce de soif de délivrance, de régénération, qui passe par des choses douloureuses. Mais cette douleur est peut-être nécessaire pour qu’ils atteignent quelque chose comme une délivrance.

Après la Palme d’or et l’Oscar remportés avec Justine Triet pour «Anatomie d’une chute», est-ce que cette reconnaissance vous a finalement libéré artistiquement ou est-ce qu’elle vous crée davantage de tensions et de pression?

Je pense qu’il y a plus de danger de pression que de possibilités de libération. Disons que le fait de se sentir libéré ou délivré de quelque chose qui, avant, était plus difficile, c’est un peu une illusion. C’est à nous de continuer à le faire en travaillant et en essayant de se renouveler, de trouver de nouvelles voies. D’ailleurs, ça se pose peut-être plus pour Justine, parce que c’est vraiment elle qui a bénéficié le plus de cette reconnaissance. Recommencer après, ce n’est pas facile.

Il y a eu récemment une polémique autour du roman de Thélyson Orélien, à propos de l’intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez qu’aujourd’hui, il pourrait y avoir des producteurs qui refuseraient un scénario, ou des festivals qui écarteraient un film, au motif qu’il a été écrit avec l’intelligence artificielle ?

Il me semble que la question de l’IA au cinéma se pose à deux endroits. À l’écriture, et c’est très compliqué de le tracer, parce que contrairement au roman… Alors, on pourrait soumettre un scénario à des logiciels de détection, mais enfin, ce n’est pas la même chose puisque c’est un outil transitoire. Mais c’est sûr que l’IA est déjà utilisée par les producteurs, par les scénaristes, pas forcément pour écrire une scène, mais pour restructurer des choses. Donc c’est un outil qui peut être utilisé de façon abusive.

Et l’autre endroit, c’est évidemment la fabrication du film lui-même. C’est-à-dire qu’il y a, en ce moment, des projets qui sont en train d’être faits entièrement par IA, sur ordinateur, qui peuvent être des projets intéressants, mais qui, là, posent la question de qu’est-ce que c’est que le cinéma. Qu’est-ce qu’un cinéma où on n’utilise plus de caméra, où il n’y a plus d’équipe, où il n’y a plus d’acteurs? On pourrait dire que dans le cinéma d’animation, c’est le cas. Enfin, disons que ça pose des questions sur la définition de ce qu’on fait.

En tout cas, le cinéma qui, moi, m’intéresse, c’est-à-dire un cinéma qui, à un moment, s’est fait dans la réalité et a filmé des gens, devient de plus en plus précieux. L’idée que ce serait la trace de quelque chose qui a eu lieu, une dimension documentaire, en fait, du cinéma, redevient précieuse. Donc, comme toujours, les nouveaux outils permettent de nouvelles choses, mais rendent évidente l’essence de ce qu’on cherche.

«il faut essayer de se détacher de la soif de reconnaissance individuelle pour voir ce qu’il y a de beau dans la création collective.» — Arthur Harari, réalisateur, scénariste

Vous avez travaillé avec Justine Triet, qui est votre compagne, et également avec votre frère. Comment vivez-vous personnellement cette reconnaissance? Est-ce que la reconnaissance que l’on doit avoir en tant qu’artiste auprès du public doit être individuelle ou collective?

Il peut y avoir un conflit, dans la mesure où on est dans une société qui valorise, depuis très longtemps, l’individualité, l’ego personnel, la notoriété individuelle. Donc il est difficile de ne pas attendre ça quand on est dans un système qui est en partie fondé sur ça, qui est le star-system, ou le système individualiste, on va dire. Mais, par ailleurs, le cinéma est une création collective.

Et en fait, c’est beau d’en arriver à des choses où on ne peut plus départager qui a fait quoi et à qui revient un mérite. Ce n’est même plus la question du mérite, c’est la question de la création qui ressort. C’est-à-dire le fait d’être à plusieurs et de créer. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Donc il faut essayer de se détacher de la soif de reconnaissance individuelle pour voir ce qu’il y a de beau dans la création collective.