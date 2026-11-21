Avant de prendre la route de Marrakech, Lojain Omran et Zeina Khoury se sont rendues dans une maison de haute couture à Casablanca, où elles ont été chaleureusement accueillies. Sur place, elles ont fait des essayages pour trouver les tenues prévues pour cette première soirée de gala.

Lojain Omran a raconté la journée en ces termes: «Nous nous sommes amusées, nous avons mangé des sucreries, nous avons déjeuné, nous avons rigolé, nous avons pris des photos et nous nous apprêtons à prendre la route pour Marrakech».

À Marrakech, les deux invitées sont d’abord arrivées à l’Es Saadi, un hôtel situé dans le quartier de l’Hivernage. Elles ont ensuite rejoint le tapis rouge de l’événement.

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Lojain Omran et Zeina Khoury se sont fait connaître du grand public avec «Dubai Bling», le docu-soap arabe de Netflix qui met en scène dix personnalités présentées comme des millionnaires partis de rien. La série a été lancée sur la plateforme le 27 octobre 2022 et sa deuxième saison a été mise en ligne le 13 décembre 2023.

Lojain Omran est une présentatrice de télévision et une personnalité des réseaux sociaux saoudienne. Née à Jubail, dans la province orientale, elle a commencé sa carrière dans la banque avant de passer à la télévision. Avant «Good Morning Arabs!», elle avait présenté «The Situation with Lojain», «Ya Hala», «Around the Gulf» et «World of Eve». En février 2025, elle devenait la première Saoudienne à représenter Tiffany & Co. à l’échelle mondiale.

Zeina Khoury travaille dans l’immobilier. Elle prend, en 2012, la direction de High Mark Real Estate Brokers, où elle gère un portefeuille de biens haut de gamme, dont le Palazzo Versace Dubai et la D1 Tower. Elle est également diplômée de la London Business School.

Une 23ème édition consacrée aux premiers films

Du 20 au 28 novembre 2026, le Festival international du film de Marrakech présente 76 films venus de 39 pays. Les projections ont lieu au Palais des Congrès, au cinéma Le Colisée et au Musée Yves Saint Laurent de Marrakech. Le jury est présidé par l’actrice française Marion Cotillard. Il remettra l’Étoile d’or à l’un des premiers ou deuxièmes longs métrages de la compétition internationale et annoncera son palmarès le samedi 28 novembre, lors de la cérémonie de clôture.