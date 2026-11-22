Pour Marion Cotillard, départager les films en compétition ne se résume pas à porter un jugement sur leur qualité. À la tête du jury de cette 23e édition du Festival international du film de Marrakech, l’actrice française entend avant tout se laisser guider par les émotions et les interrogations que suscitent les œuvres présentées.

Interrogée par Le360, samedi 21 novembre, sur la manière dont le jury parviendra à choisir les lauréats, alors qu’elle avait insisté sur l’importance d’accueillir les films plutôt que de les juger, Marion Cotillard a précisé sa pensée. «Pour choisir un lauréat, c’est plutôt un ressenti qu’un jugement, en fait», a-t-elle expliqué.

La présidente du jury reconnaît par ailleurs que cette mission implique nécessairement de départager les œuvres. «Bien évidemment, on va avoir à faire des choix, à faire des choix d’acteurs, d’actrices, de cinéastes», a-t-elle poursuivi.

Mais au-delà des considérations purement artistiques, c’est la capacité d’un film à toucher profondément les membres du jury qui pourrait faire la différence. «Je pense que c’est le film qui nous aura le plus unanimement, ou en tout cas le plus d’entre nous tous, bouleversés et questionnés», a-t-elle souligné.

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Une approche qui place ainsi la sensibilité et l’expérience collective du jury au cœur du processus de délibération.

Marion Cotillard est également revenue sur une séquence qui n’était pas passée inaperçue lors de la cérémonie d’ouverture, vendredi 20 novembre, au Palais des Congrès de Marrakech.

Alors que des extraits de sa filmographie étaient projetés devant l’assistance, l’actrice avait eu un geste remarqué, semblant peu à l’aise à l’idée de se retrouver face aux images de sa propre carrière.

Interrogée sur ce moment, elle a d’abord tenu à préciser qu’elle n’avait pas véritablement assisté à cette rétrospective. «Je ne l’ai pas vu. Je suis arrivée, il y avait une télé qui commençait à le projeter, puis on m’a emmenée assez vite sur scène», a-t-elle raconté.

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L’actrice a ensuite évoqué le sentiment particulier que peut provoquer le fait de se retrouver spectatrice de son propre parcours.

«C’est un peu curieux de se regarder comme ça», a-t-elle reconnu, avant d’exprimer sa reconnaissance envers les cinéastes qui ont jalonné sa carrière.

«Je suis très heureuse et je me rends surtout compte de la chance que j’ai d’avoir travaillé avec ces cinéastes merveilleux qui m’ont offert de magnifiques histoires et de magnifiques rôles», a-t-elle confié.

Malgré cette gratitude, Marion Cotillard admet que l’exercice demeure inhabituel, particulièrement lorsque les images défilent devant un large public.

Entre sa volonté d’aborder les films sans jugement préétabli et sa réserve face aux images de sa propre carrière, Marion Cotillard a ainsi livré, sur le tapis rouge de Marrakech, un aperçu de son rapport au cinéma, à la fois comme actrice et comme présidente du jury.