Loin des enjeux de la compétition, John Turturro savoure son séjour à Marrakech. L’acteur américain, qui vient de recevoir l’Étoile d’or en hommage à sa carrière, apprécie autant l’hospitalité marocaine que la possibilité de rencontrer des cinéastes venus d’horizons différents.

Durant cette table ronde accordée à quelques médias, aux côtés du réalisateur Noah Segan, la conversation s’oriente rapidement vers ce qui fait la raison d’être des festivals internationaux: la circulation des œuvres et la rencontre des cultures.

Pour John Turturro, dont la sensibilité artistique s’est nourrie de films venus de différents pays, le cinéma constitue un formidable moyen de découvrir le monde. La langue, loin de représenter un obstacle insurmontable, devient secondaire face à la capacité des images et des histoires à toucher les spectateurs.

Au fil de l’entretien, les deux hommes reviennent notamment sur cette célèbre réflexion du cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho, qui invitait les spectateurs à franchir la petite barrière des sous-titres pour accéder à tout un univers cinématographique.

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Venir dans un festival comme celui de Marrakech, c’est aussi trouver une confirmation de cette universalité du septième art. Ces manifestations offrent aux professionnels comme au grand public la possibilité de découvrir des œuvres auxquelles ils n’auraient pas nécessairement accès dans les circuits habituels de distribution.

Sur un registre plus personnel, John Turturro revient également sur son éducation familiale et les valeurs qui ont accompagné son parcours. Le travail, le dévouement et l’expérience des familles immigrées occupent une place dans son récit.

Le travail comme héritage familial

Des propos qui font écho au discours prononcé par l’acteur lors de la cérémonie organisée en son honneur, au Palais des congrès de Marrakech. Il y avait notamment évoqué l’enseignement de ses parents, pour lesquels réussir sa vie passait avant tout par le fait de bien accomplir son travail.

Malgré une carrière jalonnée de collaborations prestigieuses et de rôles marquants, John Turturro conserve cette volonté de continuer à essayer, à apprendre et à explorer de nouveaux territoires artistiques. Une conception du métier dans laquelle la reconnaissance ne constitue pas un aboutissement, mais une invitation à poursuivre l’aventure.